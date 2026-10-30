Feria de empleo ofrecerá más de 750 puestos y participarán 20 empresas. Así puede asistir

La feria de empleo de la Universidad Fidélitas ofrecerá más de 750 oportunidades laborales. (PeopleImages/Shutterstock)

Si usted está buscando trabajo o quiere dar un nuevo paso en su carrera profesional, preste atención a esta oportunidad. La Universidad Fidélitas realizará una feria de empleo especializada en Ciencias Sociales y Económicas, en la que estarán disponibles más de 750 vacantes.

La actividad contará con la participación de 20 empresas nacionales y multinacionales y se desarrollará durante dos días, en modalidad virtual y presencial.

La oferta laboral incluye puestos en administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, ventas, comunicación y análisis de datos, entre otras áreas.

Entre los perfiles que buscan las empresas están asistentes administrativos, analistas financieros y de negocios, auxiliares contables, reclutadores, ejecutivos de servicio al cliente y analistas de datos y operaciones.

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“Una feria de empleo especializada permite acercar a las personas a oportunidades acordes con sus áreas de formación e intereses profesionales. También facilita el contacto directo con las empresas y brinda herramientas para fortalecer la preparación de quienes buscan incorporarse al mercado laboral o avanzar en su trayectoria”, explicó Ada Ávalos, supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de la Universidad Fidélitas.

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¿Cuándo y dónde será la feria de empleo?

La primera jornada será el lunes 2 de noviembre, de 9 a. m. a 5 p. m., en modalidad virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams.

Ese día también se ofrecerán cinco charlas de desarrollo profesional para ayudar a los participantes a fortalecer sus herramientas de empleabilidad.

La segunda jornada será presencial el martes 3 de noviembre, de 10 a. m. a 4 p. m., en el cuarto piso del Edificio Innovación de la sede de la Universidad Fidélitas, en San Pedro.

Un total de 20 empresas nacionales y multinacionales participarán en la actividad. (Universidad Fidélitas/Cortesía: Universidad Fidélitas)

Estas empresas ofrecerán puestos de trabajo

Entre las compañías confirmadas para participar en la feria están Align Technology, Bill Gosling Outsourcing, VegaVoltios S. A., TransPerfect Connect, Sherwin-Williams, Huntsman, Deloitte, Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS (ASECCSS), Nexus HR, FRT, HPE, JCDecaux IMC, Avionyx, Concentrix, Kuanta Bridge Group SRL, P&G, BAC, Bimbo Global Services y Kyndryl.

La participación será gratuita tanto para las empresas como para las personas interesadas. Además, quienes asistan a la jornada presencial tendrán parqueo disponible.

¿Cómo puede participar?

Si desea aprovechar alguna de las oportunidades laborales, deberá completar previamente el registro correspondiente a la modalidad en la que desea participar.

También es importante que lleve su currículum en formato digital, para tenerlo disponible durante la actividad y facilitar su presentación ante las empresas.