Feria de empleo ofrecerá más de 750 puestos y participarán 20 empresas. Así puede asistir

Si usted está buscando trabajo o quiere dar un nuevo paso en su carrera profesional, preste atención a esta oportunidad. La Universidad Fidélitas realizará una feria de empleo especializada en Ciencias Sociales y Económicas, en la que estarán disponibles más de 750 vacantes.
La actividad contará con la participación de 20 empresas nacionales y multinacionales y se desarrollará durante dos días, en modalidad virtual y presencial.
La oferta laboral incluye puestos en administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, ventas, comunicación y análisis de datos, entre otras áreas.
Entre los perfiles que buscan las empresas están asistentes administrativos, analistas financieros y de negocios, auxiliares contables, reclutadores, ejecutivos de servicio al cliente y analistas de datos y operaciones.
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“Una feria de empleo especializada permite acercar a las personas a oportunidades acordes con sus áreas de formación e intereses profesionales. También facilita el contacto directo con las empresas y brinda herramientas para fortalecer la preparación de quienes buscan incorporarse al mercado laboral o avanzar en su trayectoria”, explicó Ada Ávalos, supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de la Universidad Fidélitas.
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¿Cuándo y dónde será la feria de empleo?
La primera jornada será el lunes 2 de noviembre, de 9 a. m. a 5 p. m., en modalidad virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams.
Ese día también se ofrecerán cinco charlas de desarrollo profesional para ayudar a los participantes a fortalecer sus herramientas de empleabilidad.
La segunda jornada será presencial el martes 3 de noviembre, de 10 a. m. a 4 p. m., en el cuarto piso del Edificio Innovación de la sede de la Universidad Fidélitas, en San Pedro.
Estas empresas ofrecerán puestos de trabajo
Entre las compañías confirmadas para participar en la feria están Align Technology, Bill Gosling Outsourcing, VegaVoltios S. A., TransPerfect Connect, Sherwin-Williams, Huntsman, Deloitte, Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS (ASECCSS), Nexus HR, FRT, HPE, JCDecaux IMC, Avionyx, Concentrix, Kuanta Bridge Group SRL, P&G, BAC, Bimbo Global Services y Kyndryl.
La participación será gratuita tanto para las empresas como para las personas interesadas. Además, quienes asistan a la jornada presencial tendrán parqueo disponible.
¿Cómo puede participar?
Si desea aprovechar alguna de las oportunidades laborales, deberá completar previamente el registro correspondiente a la modalidad en la que desea participar.
También es importante que lleve su currículum en formato digital, para tenerlo disponible durante la actividad y facilitar su presentación ante las empresas.