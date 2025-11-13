Hilton se posiciona como la empresa número uno para trabajar a nivel mundial en 2025, así está en top 10

Hilton fue reconocida como el Mejor Lugar para Trabajar en el Mundo 2025, encabezando la lista elaborada por Fortune y Great Place to Work®, un logro reforzado por datos que confirman que cuidar a los colaboradores eleva la calidad del servicio.

LEA MÁS: “Héroe Anónimo”: sección que celebra a los costarricenses trabajadores y de buen corazón

Cuidar al personal mejora la experiencia del cliente

Cortesía (cortesía /cortesía)

El estudio comisionado por la compañía reveló que cerca del 80 % de los consumidores considera que las empresas que protegen el bienestar de sus empleados ofrecen mejores productos y servicios. Además, casi el 90% afirmó que este aspecto es especialmente relevante en sectores como turismo y hotelería, donde la interacción humana es determinante.

LEA MÁS: ¿Anda buscando trabajo? Empresa de seguridad tiene plazas disponibles en Heredia

Tres de cada cuatro personas también señalaron que recomiendan más a las marcas reconocidas por su trato hacia los empleados. En el caso de Hilton, más del 90 % de los colaboradores confirma que la empresa es un excelente lugar para trabajar, con oportunidades para aprender, crecer y equilibrar la vida laboral y personal.

El ranking global 2025 situó a Hilton en el primer puesto, seguida por compañías como Synchrony, Cisco, American Express y NVIDIA, entre otras organizaciones que destacan por sus prácticas laborales. En el sector de hospitalidad, Hilton encabeza la lista por encima de Marriott International, ubicada en la octava posición.

Ranking completo 2025

Hilton – McLean, Virginia, EE. UU. – Hospitalidad Synchrony – Stamford, Connecticut, EE. UU. – Servicios financieros y seguros Cisco – San José, California, EE. UU. – Tecnologías de la información American Express – Nueva York, NY, EE. UU. – Servicios financieros y seguros NVIDIA – Santa Clara, California, EE. UU. – Tecnologías de la información Wegmans Food Markets, Inc. – Rochester, Nueva York, EE. UU. – Minorista Accenture – Sin sede en EE. UU. – Servicios profesionales Marriott International – Bethesda, Maryland, EE. UU. – Hospitalidad Pinnacle Financial Partners – Nashville, Tennessee, EE. UU. – Servicios financieros y seguros World Wide Technology – San Luis, Misuri, EE. UU. – Tecnologías de la información

Hilton lidera el ranking global de los Mejores Lugares para Trabajar 2025 según Fortune y Great Place to Work. (Cortesía/Cortesía)

Nota realizada con ayuda de IA