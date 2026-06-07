¿Intercambia postales para el álbum del Mundial en la oficina? Urge que lea esto

Pie de foto: Intercambiar postales del álbum del Mundial durante los tiempos de descanso no representa un problema, pero hacerlo mientras se descuidan las funciones laborales podría generar consecuencias, según una especialista. (Randall Corella V./Randall Corella)

La fiebre por completar el álbum oficial del Mundial ya se siente en oficinas, comercios y centros de trabajo de todo el país. No faltan los grupos de compañeros que aprovechan cualquier momento para revisar cuáles postales tienen repetidas y cuáles les hacen falta.

Sin embargo, si usted es de los que anda detrás de la difícil o pasa buena parte de la jornada buscando con quién intercambiar las postalitas, es mejor que preste atención.

La abogada laboralista Beatriz Herrera explicó que esta práctica podría convertirse en un problema cuando interfiere con las labores para las cuales fue contratado el trabajador.

“Si el colaborador deja de atender las funciones para las cuales fue contratado con el fin de llenar el álbum o intercambiar postales, podría incurrir en un incumplimiento de sus obligaciones laborales e incluso en abandono de trabajo”, señaló la especialista.

Aunque muchas personas asocian el abandono de trabajo con dejar físicamente el puesto, Herrera aclaró que en materia laboral el concepto es más amplio.

“El abandono de trabajo no implica necesariamente abandonar físicamente el puesto, sino dejar de ejecutar las labores para las cuales se fue contratado”, explicó.

La experta puso como ejemplo el caso de un oficial de seguridad que dedica parte importante de su tiempo a llenar el álbum o intercambiar postales mientras descuida las tareas de vigilancia que tiene asignadas.

La fiebre por completar el álbum del Mundial también llegó a los centros de trabajo, pero hay límites que los colaboradores deben respetar. (Randall Corella V./Randall Corella)

La abogada laboralista Beatriz Herrera recordó que los trabajadores deben cumplir sus funciones durante la jornada laboral. (Panini/Tomada de Facebook)

Según detalló, una situación de este tipo podría interpretarse como un incumplimiento de las obligaciones laborales del colaborador.

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Herrera recordó que el artículo 72, inciso a), del Código de Trabajo establece que los trabajadores deben desempeñar sus labores con el cuidado y la dedicación debidos.

No obstante, la especialista aclaró que no todo intercambio de postales representa un problema.

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De acuerdo con su criterio, si la actividad se realiza durante la hora de almuerzo o en los períodos de descanso autorizados por la empresa, no existiría inconveniente alguno.

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La situación cambia cuando el trabajador utiliza tiempo efectivo de trabajo para dedicarlo a una actividad ajena a sus funciones y eso afecta su rendimiento o el cumplimiento de sus responsabilidades.

Por eso, si usted es fanático del álbum del Mundial y anda buscando completar las páginas lo antes posible, la recomendación es guardar las negociaciones para la hora del café, el almuerzo o la salida del trabajo.

Así evitará cualquier inconveniente y podrá seguir disfrutando de la emoción de completar el álbum sin poner en riesgo sus obligaciones laborales.