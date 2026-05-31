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¿Le gustaría trabajar rodeado de Legos? Reconocida tienda abrió vacantes en varias zonas del país

Las plazas son para cajeros-vendedores en tiendas Lego ubicadas en centros comerciales de San José, Cartago y Alajuela

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Por Fabiola Montoya Salas
Empleo Lego
Hay varias vacantes para las tiendas Lego. (Lego/Cortesía)

Si es amante de los Legos y anda buscando trabajo, esta puede ser una oportunidad que le llame mucho la atención.

La tienda costarricense Universal anunció la apertura de vacantes para el puesto de cajero-vendedor en sus tiendas Lego ubicadas en City Mall, Curridabat, Multiplaza Escazú y Cartago.

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Las personas seleccionadas tendrán entre sus funciones realizar el proceso de cobro de mercadería de manera eficiente, brindar una atención amable a los clientes y contribuir a generar una experiencia de compra agradable para quienes visiten las tiendas.

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Además, la empresa busca colaboradores que disfruten trabajar con público, tengan buena actitud de servicio y puedan desenvolverse en un ambiente dinámico.

¿Qué requisitos solicitan?

Entre los requisitos que solicita la empresa se encuentran:

  • Bachillerato en Educación Media (deseable).
  • Conocimiento e interés por los productos de la marca.
  • Proactividad.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Empatía para tratar con niños y niñas.
  • Disponibilidad para laborar en horarios de centro comercial.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden enviar su solicitud ingresando al siguiente enlace: https://app.genoma.work/jobs/universal/ o bien puede aplicar por medio del código QR que aparece en el afiche.

Tres consejos para sacarle provecho a una feria de empleo

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1. Lleve el currículum bien actualizado: Aunque parezca básico, muchas personas llegan con hojas de vida desactualizadas o incompletas. Revise que tenga su experiencia laboral, estudios, contactos y habilidades más importantes. Si puede llevarlo en físico y digital, muchísimo mejor.

2. Vaya preparado para una entrevista: En muchas ferias de empleo aprovechan para hacer entrevistas rápidas en el momento. Por eso, lo mejor es que usted vaya bien presentado, seguro y listo para responder preguntas sobre experiencia, fortalezas y disponibilidad.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja podrá encontrar feria de empleo, puestos de trabajo y consejo laborales.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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