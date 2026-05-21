Feria de empleo en Belén ofrece plazas en producción, bodega y puestos administrativos

La feria de empleo se realizará este viernes en el Polideportivo de Belén. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Si usted está buscando trabajo, esta puede ser una buena oportunidad, pues este viernes se realizará una feria de empleo en Belén con vacantes para distintas áreas operativas y administrativas.

La empresa Grupo CIISA realizará una feria de empleo este 22 de mayo en el Polideportivo de Belén, en Heredia, donde estarán ofreciendo diferentes plazas de trabajo para personas con distintos perfiles laborales.

La feria de empleo será este viernes. (captu/captura)

La actividad se desarrollará de 9 de la mañana a 3 de la tarde y las personas interesadas podrán presentar su currículum de manera física o digital.

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Entre las vacantes disponibles destacan puestos como auxiliar de bodega, montacarguista apilador, auxiliar de producción, operario calificado, ayudante de chofer y puestos administrativos.

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La empresa también habilitó otras opciones para que las personas puedan enviar su hoja de vida en caso de no poder asistir presencialmente.

Los interesados pueden enviar el currículum al correo reclutamientoyseleccion@grupociisa.com o comunicarse por medio del WhatsApp 6160-4457.

Este tipo de actividades suele atraer a muchísimas personas que buscan nuevas oportunidades laborales, especialmente en áreas relacionadas con logística, producción y administración.

Si usted piensa asistir, lo recomendable es llevar el currículum actualizado, vestir de manera ordenada y prepararse en caso de que le realicen una entrevista rápida durante la feria.

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo

Uno de los principales consejos es mantener el currículum actualizado y bien ordenado. Lo ideal es que el documento sea claro, fácil de leer y que incluya información importante como experiencia laboral, estudios, habilidades y formas de contacto.

Además, es importante leer bien los requisitos del puesto antes de aplicar y destacar en el currículum aquellas experiencias o conocimientos que más se relacionen con la vacante.

Si usted logra avanzar a una entrevista, trate de llegar puntual, mostrar seguridad al responder y demostrar disposición para aprender y trabajar en equipo. Muchas empresas valoran tanto la actitud como la experiencia.