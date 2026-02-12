Jafet Jerez revela la razón que la tiene más motivada que nunca

Jafet Jerez contó que cumplió un sueño. (Instagram/Instagram)

La exparticipante de Nace una estrella, Jafet Jerez, sorprendió a sus seguidores al contar por qué anda más motivada que nunca. La cantante anunció que abrirá un nuevo local de sus pupusas, un proyecto por el que lleva luchando más de un año.

LEA MÁS: Jafet Jerez contó el vergonzoso episodio que le tocó vivir en Europa

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió la noticia que, según dijo, “se moría por contar”. Reconoció que cada proceso para cumplir sueños trae momentos de frustración, pero aseguró que esta etapa la tiene llena de ilusión.

“Tesoritos, la noticia que me moría por contarles es que ya tenemos un nuevo local para las pupusas de Jafet y estoy increíblemente emocionada porque tengo más de un año de estar luchando para poder llegar a este momento. Apenas estamos en la etapa inicial en la que estoy imaginando, creando, soñando y disfrutando del proceso de tener una segunda sucursal”, expresó.

Jafet Jerez anda muy ilusionada con su nuevo proyecto.

La colocha explicó que el nuevo local estará en Moravia, el lugar que la vio crecer y donde ya había trabajado durante más de dos años y medio. Incluso, detalló que el negocio se ubicará a 25 metros de la municipalidad.

La exparticipante de Nace una estrella está más que motivada. Captura (Jafet Jerez /Jafet Jerez)

Este medio la contactó y confirmó que atraviesa días intensos. Contó que tiene emociones encontradas y que anda corriendo con todo lo relacionado a la apertura del negocio.

Por ahora no ha revelado la fecha exacta de inauguración, pero muchos de sus seguidores ya están pendientes, pues aseguran que las pupusas de la salvadoreña son únicas y no se las quieren perder.