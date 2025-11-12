Jafet Jerez contó el vergonzoso episodio que le tocó vivir en Europa

Durante su más reciente viaje por Europa, la cantante Jafet Jerez pasó de disfrutar los paisajes y la buena comida a vivir un momento que preferiría borrar de su memoria.

Jafet nunca imaginó que su paseo por Europa terminaría con gritos en la caja. (Instagram/Instagram)

Por medio de su cuenta de Instagram, Jafet contó que antes de tomar el tren que le correspondía, decidió hacer una parada estratégica en una tienda, pero lo que vivió ahí lo dejó con la boca abierta.

LEA MÁS: Bronca entre Jafet Jerez y exparticipante de Nace una estrella seguiría viva

“Estaba comprando con toda la paz del mundo y entonces se empiezan a agarrar los trabajadores en plena caja registradora”, escribió.

Jafet Jerez contó lo que vivió en redes sociales. (Jafet Jerez /Jafet Jerez)

La artista aseguró que el pleito la tomó totalmente por sorpresa, ya que la discusión subió de tono sin que a los empleados les importara que hubiera clientes viendo la escena.

Se fue antes de que todo se saliera de control

“Me dio cosita, se escuchan frustrados”, comentó.

LEA MÁS: Cantante César Fuentes anuncia demanda contra Jafet Jerez, su excompañera en Nace una estrellaCantante César Fuentes anuncia demanda contra Jafet Jerez, su excompañera en Nace una estrella

La situación fue tan incómoda que el intérprete, quien se dio a conocer por su participación en el programa Nace una estrella, prefirió dejar las compras y salir del lugar antes de que los gritos se pusieran peores.