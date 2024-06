Cantante César Fuentes anuncia demanda contra Jafet Jerez, su excompañera en Nace una estrella

César Fuentes fue parte de los participante de la anterior temporada de Nace una estrella. (MAYELA LOPEZ)

El cantante César Fuentes demandará a su colega y exparticipante de Nace una estrella (NUE), Jafet Jerez, porque asegura que de unos meses para acá viene siendo víctima de acoso, ofensas y violencia por comentarios que ella ha hecho públicamente en su contra.

Fuentes anunció en Instagram que procederá legalmente contra Jerez, luego de que ella reaccionara a un comentario que hizo una seguidora en las redes de Francinny Quirós –exnovia de César y amiga de Jafet— quien el fin de semana tuvo la oportunidad de cantar con la mexicana Yuridia.

La seguidora de Francinny la alabó por esa gran oportunidad y aunque no mencionó el nombre de César por ningún lado, sí dijo: “Así es como ella merece que la mencionen por su talento, no por un hombre idiota que no la supo valorar”.

Ante esa reacción, Jerez respondió: “Un millón de likes a su comentario. Soy de las que piensa que quien tiene talento anda en la boca de la gente por su arte y no porque busca mantenerse vigente a punta de escándalos”.

Esa opinión fue la gota que derramó el vaso y la que impulsó a César a hacer el anuncio de que llevará ante la justicia a la finalista de Nace una estrella.

“Vamos a proceder legalmente para que se acabe esta situación que he tratado de ignorar desde el año pasado”, anunció Fuentes en su Instagram.

César Fuentes anunció así que tomaría acciones legales en contra de Jafet Jerez. (Instagram)

Demanda será por injurias y calumnias

La Teja contactó al cantante quien confirmó que su abogado ya está trabajando en la demanda que presentarán contra Jafet en los próximos días.

“No voy a adelantarme absolutamente a nada hasta que la demanda esté formal. No quiero dar ningún tipo de información que se vaya a dar para que se especulen cosas; simplemente esto es una demanda que se va a hacer por injurias y calumnias ,que es lo que acá en nuestro país la ley nos permite.

“Nosotros, y menciono nosotros porque menciono a mi pareja (la bailarina Ari Herrera), hemos recibido un acoso desde hace meses, lo hemos aguantado, no hemos dicho nada, ni siquiera mencionamos a estas personas (ni a su excompañera ni a su expareja) en absolutamente nada que tenga que ver con nosotros. Hemos aguantado todo el maltrato, porque también es un maltrato e incitación al odio y a la violencia que se ha desatado por esto ante nosotros”, continuó el artista.

Según mencionó, ya perdió la paciencia de estar recibiendo ataques por cosas que tienen que ver con su vida personal, como es una relación sentimental.

“Las cosas tienen un límite y creo que ofender a uno en redes sociales, públicamente, incitar a la gente a que lo odie y a que lo difame y lo insulte de la manera en que se me ha insultado a mí, creo que sí es necesario llevarlo a lo legal y ya después cuando todo se formalice daremos la información pertinente”, enfatizó.

Aunque no quiso detallar, César aseguró que los comentarios que ha recibido le han llegado a afectar hasta laboralmente.

“No tengo contacto con Jafet, tengo sus redes sociales bloqueadas por completo para no tener que estar viendo esas cosas, cosas que me afectan a mí muchísimo emocionalmente, laboralmente, personalmente”, refirió.

Jafet Jerez dijo que su problema con César Fuentes es personal y que no tiene que ver con Francinny Quirós. (MAYELA LOPEZ)

Jafet dice que el problema es personal

Sobre la medida que tomará su excompañero, Jafet lamentó que César recurra a la vía judicial antes de buscarla y hablar con ella, pues asegura que el problema entre ellos es personal y que inició desde NUE.

“Él también tiene que poner su barba en remojo y reconocer las cosas que hizo mal, pero eso es inteligencia personal de cada quien, yo no puedo hacer nada ahí. Lo único que puedo hacer es invitarlo a que se autoanalice, que recuerde que es una enemistad que él la creó, porque él la creó, yo nunca tuve un problema con él previo a que se pusiera de acuerdo con otro compañero en el programa (NUE) para serrucharme el piso y él lo dijo con sus palabras: ‘le estoy dando durísimo a Jafet’. Él debe de recordar eso”, manifestó.

Jerez dijo que le molesta mucho que César actúe como si entre ellos no hubiera pasado nada, cuando la realidad es muy distinta, pues hasta consideró que su excompañero tuvo opiniones xenofóbicas en el programa. Jafet es salvadoreña.

“Él actúa ahorita como si mis opiniones negativas contra él son infundadas y eso es lo que a mí me molesta. Él debería venir y reconocer que me tiró una pedrada en el programa, y ahora espera que yo tenga un buen concepto de él. Lo mío es personal, no es por Francinny, porque él a mí me hizo mucho daño y cuando yo misma me acerqué para decirle que habláramos, su respuesta textual fue: ‘usted sabe cómo es esto’. No sé por qué se ofende, y ahora actúa como si él no hubiera hecho nada”, mencionó.

Jafet dijo que esperará uno de los dos escenarios: la demanda o la conversación, pero sí fue enfática en que nada ni nadie le robará la paz ni los momentos de felicidad que está viviendo en su carrera artística.