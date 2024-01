Participante de Nace una estrella dejó a su novia por bailarina del programa

César Fuentes (jacket) quedó en quinto lugar en la sexta temporada de Nace una estrella.

Los participantes de la sexta temporada de Nace una estrella siguen dando de qué hablar y no precisamente por sus presentaciones después de terminado el programa.

En la últimas horas corrió el rumor que el cantante César Fuentes terminó su relación con Francini Quirós, también exparticipante de este mismo formato, para empezar a andar con una bailarina del programa.

El vecino de Palmichal de Acosta estaría saliendo con la bailarina Ari Herrera y, de hecho, ambos ha estado publicando en sus redes sociales sus encuentros.

Intentamos conversar con César pero no nos contestó; sin embargo, Francini nos confirmó que ellos terminaron en diciembre por “temas de desconfianza que él me había generado”.

César Fuentes y Franciny Quirós fueron novios por más de año y medio. Silvia Núñez

“Pero inmediatamente apareció con la muchacha, por eso te digo que el chiste se cuenta solito. Ojo mi desconfianza no era ni por ella, pero en fin, yo no puedo decirte nada más porque yo no tengo ningún contacto con César ni nada”, mencionó la exparticipante de la quinta temporada de Nace una estrella.

Francini además aclaró que ella se encuentra muy bien, tranquila y feliz porque “al final todo es un aprendizaje”.

“Yo sigo con mi vida normal, una ruptura es algo normal. O sea, desde mi perspectiva yo no tengo más vueltas que darle a ese tema, ya para mi murió. Y lo que hagan ellos, diay no es de mi incumbencia ya”, señaló.

Ari Herrera es bailarina de Nace una estrella y de Dancing with the Stars.

La bailarina de Nace una estrella no oculta su admiración por el cantante.

Precisamente, la noche del jueves César tuvo una presentación con el grupo Réquete, con el que está trabajando ahora, y la bailarina, de 20 años, lo acompañó al evento y hasta subió una historia en sus redes donde él sale cantando y le puso: “Soy tu fan” y un corazón rojo.

Hace unas horas Jafet Jérez, quien también estuvo en el pasado Nace una estrella, subió una historia junto a Francini con la canción de Shakira “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ y le escribió: “Clara-mente, sos tremendo mujerón”.

Jafet Jerez y Francini Quirós se volvieron muy amigas después del programa.

Al final como diría el fallecido Juan Gabriel: “lo que se ve, no se pregunta”.