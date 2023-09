Participante de Nace una estrella tiene una gran ventaja sobre el resto de concursantes

César Fuentes debutó en la primera gala cantando una salsa, que dijo no es su fuerte, y aún así le fue muy bien en la tabla de calificaciones. (Albert Marín)

Uno de los participantes de Nace una estrella no solo cuenta con la gran ventaja de tener la experiencia de cantar en grandes escenarios sino que además, tiene una gran consejera a su lado que le ha pasado todos los volados del programa.

Se trata de César Fuentes, quien en la primera gala interpretó “Yo no sé mañana”, de Luis Enrique, y quien es el novio de la exparticipante de la temporada pasada Franciny Quirós.

César tiene 38 años, es de San Ignacio de Acosta, y desde el 2014 es cantante solista y en ocasiones se presenta con la Orquesta Filarmónica. Por medio de la música fue que conoció a desamparadeña con la que tiene año y medio de relación.

Ella estuvo el domingo anterior apoyándolo en el estudio de Teletica y aprovechamos para que nos contara a cómo nació el amor entre ellos y qué ha sido de ella después de la quinta temporada de Nace una estrella que fue en 2021.

Franciny Quirós tenía 28 años cuando participó en Nace una estrella en el 2021. Foto: Instagram

- Recordando viejos tiempos... ¿Qué tal vivió esta primera gala?

La verdad estoy muy emocionada, es otra prespectiva estar del otro lado, hasta me puse sentimental y todo, me hicieron llorar.

- ¿Por qué?

La canción de Jenny (Gómez Medina) que era “En cambio no” yo la canté y fue en un momento muy crítico de mi vida, esa canción va a ser para mí siempre motivo de emoción, entonces, me hicieron llorar cuando escuché esa canción, ya después salió César y también me solté a llorar porque también estaba muy emocionada esperando que saliera. Lo hizo superbién, estamos muy contentos. Y, después fue otra llorada más con lo de Valery (no pudo cantar por problemas de salud) porque obviamente no pude dejar de sentir empatía.

- ¿Qué le parecen los cambios en esta temporada?

La banda espectacular. Hay un montón de cosas que mejoraron y obviamente ya no hay covid-19, que eso era un impedimento la temporada pasada y que fue bastante difícil, pero no, se siente riquísimo con público, la energía aquí en el set, de verdad que el calorcito del público es otra cosa.

La banda en vivo le da otro peso a la presentación de uno, es como estar en un concierto.

- ¿Qué tal vio la presentación de su novio?

Lo vi superbién, porque obviamente yo soy testigo del esfuerzo y ya verlo reflejado en el escenario es chivísima. Además, se veía guapísimo ahí bailando.

LEA MÁS: Desde guarda de seguridad hasta mesera, así ha sido la vida de cantante de Nace una estrella

César Fuentes y Franciny Quirós son novios hace año y medio. Silvia Núñez

- ¿Le dio algún consejo antes de arrancar la competencia?

¡Claro! A los chiquillos les mandan los videos de los ensayos generales, entonces ahí nos pusimos a analizarlo y yo: “mirá tenés que sonreír más”, “tenés que moverte más”. Hay cositas que son parte de los tips que ya uno tiene o las mañas que agarró del concurso, pero para mí lo hizo muy bien. Eso de verse en los videos siento que es importante porque como es la primera vez que salen en tele, uno no sabe cómo se ve y a veces uno no hace ciertas cosas como por miedillo porque uno no sabe cómo se está viendo en la pantalla, pero de una vez le dije: “pierda el miedo a las cámaras, tiene que ver al público”.

Yo solo le digo que lo disfrute, igual es el consejo que le doy a todos porque aquí tienen todas las herramientas para brillar.

- ¿Cómo fue que inició el amor entre ustedes?

Yo antes del programa no me dedicaba a la música y una vez que salgo decido tirarme al agua y empecé a incursionar en la música, pero ya del todo a nivel profesional. En una de las tantas presentaciones nos topamos en un escenario, nos conocimos y nos hicimos amigos, fue a los meses que ya nos hicimos novios, tenemos como año y medio juntos.

César para mí ha sido un gran apoyo, como yo era más pollita en esto de ser solista él me enseñó cómo se maneja el gremio y todo eso, para mí fue muy difícil porque no estaba acostumbrada a depender de mí porque estaba acostumbrada a mi salario de todas las quincenas, pero ya cuando decidí ser independiente hay que saber como administrarse, venderse uno, no solo cantar bonito y ya. Entonces, ha sido un proceso que he tenido y ahí me ido comprando mis cosas y César me ha ayudado mucho a tirarme al agua, como dicen.

Franciny aseguró que le encantó ver a César bailando en el escenario. (Albert Marín)

- ¿Qué le dejó Nace una estrella?

Un montón de cosas buenas, con solo decirle que dejé mi trabajo botado y me dedico ahora al 100% a la música, ya me hice mis clientes, y gracias a Dios me va muy bien, el programa fue como la catapulta para poder realizar el sueño, realmente fue así.

- ¿Usted motivó a César que participará o fue idea de él?

Sí, fui yo. Él no estaba seguro o muy convencido de hacer la audición y yo le decía: “vaya, César, vaya”, hasta que me hizo caso. En la primera audición le fue bien y ya para la segunda nos pulimos más, yo siempre en lo que he podido ayudarle ahí estoy. Él escogió la canción y yo le decía que no olvidara ver a las cámaras, que sonriera y que mantuviera la energía. “Vaya, fluya, disfrute”, y gracias a Dios le fue muy bien en la segunda audición.

LEA MÁS: Vea en imágenes la presentación de los participantes de Nace una estrella

- ¿Qué le parecieron los demás participantes?

Todos son espectaculares, chiquillos muy talentosos, con unos vocerones. Todos tienen lo suyo y son muy buenos, entonces, siento que al público le va a costar mucho decidirse por uno.