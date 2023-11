Jafet Jerez explotó en llanto por comentario de compañero de Nace una estrella, pero no se le dejó

Jafet Jerez no aguantó nada. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Jafet Jerez, finalista de Nace una estrella, no aguantó nada al escuchar una declaración de uno de sus compañeros.

Este domingo 12 de noviembre se llevó a cabo la semifinal del programa y ahí pasaron un video de Gustavo Marín en el que hablaba de más de la talentosa salvadoreña.

“Aquí todos, o el 99%, hemos estado en esta competencia, y nunca hemos tenido una experiencia igual en ningún formato, entonces creo que sólo Jafet tuvo chance en El Salvador de estar en un formato parecido; pero todos los demás somos principiantes en esto”, dijo Gustavo.

Jafet, al escuchar el audio, reventó en llanto y dijo que no le parecía justo lo que dijo su compañero, fue por eso que no se dejó y le respondió con todo a Gustavo Marín.

“Se siente traicionero y no me parece justo que ponga en vitrina algo que sabe que a mí me puede afectar. Yo he tocado puertas, muchas puertas, y al fin me llega mi gran oportunidad, y yo no voy a dejar que me la quiten”, dijo Jafet.

En el clip se puede ver y escuchar que Gustavo le dice al exparticipante César Fuentes que le ha estado dando duro a Jafet con los comentarios.

Recordemos que la gran final de Nace una estrella será el próximo domingo 19 de noviembre.