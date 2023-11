Las emotivas palabras de Rodrigo Lagunas a Lucas Guerrero tras su eliminación de Nace una estrella

Lucas Guerrero fue uno de los eliminados en la semifinal. (Lilly Arce )

Rodrigo Lagunas, director de la banda de Nace una estrella, le dedicó unas sentidas palabras a Lucas Guerrero tras quedar eliminado de la semifinal de este domingo 12 de noviembre.

El programa, por medio de su cuenta de Facebook, hizo una transmisión en vivo donde se ve a Lagunas muy conmovido abrazando al pequeño y dándole unas palabras de aliento.

“Estoy muy orgulloso de él, de todos estos meses, es un niño prodigioso y tiene toda la vida por delante. Es un gran artista y estoy orgulloso de mi Luquitas. Es un momento complicado, pero estoy orgulloso, lo hiciste tan bien, mi amor, lo hiciste increíble, eres un artista completo y ya no puedo esperar por verte más grande y creciendo”, le expresó Lagunas a Lucas.

Recordemos que Lagunas fue profesor de Lucas durante 11 semanas, donde ambos compartieron tiempo juntos y formaron lazos de amistad.

Por su parte, el talentoso Lucas entre lágrimas y muy agradecido con su público, dijo: ”A todos los que me apoyaron, que Dios me los bendiga mucho, le agradezco a Dios, porque me dio la oportunidad de llegar a la semifinal. Quiero decirles a todos que muchas gracias porque di todo mi esfuerzo”.

El carismático pequeño añadió que se iba muy tranquilo con su participación en el programa.

“Nace me deja paz, felicidad y mucho amor. Ahora voy a disfrutar la vida y voy a esforzarme mucho”, añadió.

No hay duda de que esta semifinal fue una montaña de emociones para los talentosos participantes.