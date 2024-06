Jafet Jerez le mandó un filazo a César Fuentes, excompañero suyo en Nace una estrella

Así cantó Yuridia con Franciny Quirós (Captura Video IG)

Jafet Jerez mandó más de un filazo para exnovio de su amiga y colega Franciny Quirós, tras publicar video de ella cantando “Qué agonía” con Yuridia.

Jerez y Quirós asistieron juntas al concierto que la mexicana dio el domingo anterior en el Palacio de los Deportes y la salvadoreña publicó un video que ya es viral en redes sociales porque la exparticipante de “Nace una estrella” dejó a todos con la boca abierta por su talento.

La publicación suma muchos comentarios, la mayoría de apoyo y admiración para Franciny, más de uno se acordó de lo que pasó entre ella y César Fuentes, con quien tuvo una relación de años que terminó tras el paso de él por “Nace una estrella”, donde conoció a su actual pareja, una bailarina del programa.

“Así es como ella merece que la mencionen por su talento, no por un hombre idiota que no la supo valorar”, escribió una seguidora y Jerez no aguantó y contestó: “Un millón de likes a su comentario. Soy de las que piensa que quien tiene talento anda en la boca de la gente por su arte y no porque busca mantenerse vigente a punta de escándalos”, respondió.

Hubo otro donde dijeron que su ex debe lamentar lo que dejó ir y Jerez contestó: “La espalda que le vea el cucaracho”. Eso generó muchos comentarios más de ese tipo y Quirós decidió calmar las aguas.

“Mis amores, pero no arruinemos este momento tan chiva, yo solo siento gratitud y felicidad, de verdad. Lo que menos viene al caso es el cucaracho ese, que se quede muerto y enterrado”, concluyó.

La salvadoreña contó que se sintió muy feliz de ver a su amiga cumplir el señor de cantar con su artista favorita y Quirós le agradeció por la gran amistad que han construido en los últimos años.

“Jafet es de las personas más lindas que Dios me ha puesto en el camino, definitivamente un mujerón carguisima con quien realmente he encontrado un gran tesoro... mi amiga. Love you”, comentó.