Familia tica le devolvió la alegría a Jafet Jerez tras su dura experiencia en Italia

A la cantante costarricense Jafet Jerez el sueño de cruzar el mar e irse a dar el paseo de su vida en Europa se le transformó en pesadilla, pero gracias a una familia tica volvió a ser sueño a tal punto que ella terminó cantando como las diosas.

Como bien les informamos el pasado 4 de noviembre, a Jafet le robaron el bolso mientras estaba en un restaurante en Italia, eso la dejó, así en pocas palabras y a la tica, con una mano atrás y otra adelante, sin un cinco.

El viaje a Europa de la cantante Jafet Jerez terminó alegre y hasta con canción incluida. (Cortesía)

Ella posteó un video, porque por dicha tenía el celular en la mano cuando le robaron el bolso, y fue por medio de ese posteo que, como siempre, los ticos nos pusimos la camiseta y salimos al rescate.

Una familia tica ni lo pensó dos veces para rescatar a Jafet y ayudarle en todo lo que necesitara.

Aquí Jafet está inspirada cantando a Yuri mientras un silencio lleno de amor se escucha también. (Instagram de KoshaHome/Captura de pantalla)

Meli, solo así con ese nombre, una tica, quien tiene una agencia de viajes “KoshaHome”, fue quien rescató a la exparticipante del programa “Nace una estrella” de Canal 7.

A Jafet hasta le ayudaron con su traslado y hospedaje en Milán, Italia, porque el robo fue en Florencia.

Se sintió tan bien y tan alegre la cantante con toda la ayuda que mientras cenaba en un restaurante italiano se puso a cantar a todo galillo.

El amor es igual en Costa Rica, Italia y China, cuando nos llegan al corazón con una canción, un beso al ser amado es la única respuesta. Eso provocó Jafet. (Instagram de KoshaHome/Captura de pantalla)

Al principio le dio vergüencilla, pero después cantó como las diosas y terminó aplaudida y eso que solo interpretó un par de estrofas, pero fueron suficientes para llenar el ambiente de amor. Cantó “La maldita primavera” de Yuri.

¿Y qué pasa cuando se mezcla una canción de Yuri con una voz como la de Jerez? Pues que de inmediato una pareja que pasaba por ahí se comenzó a besar, así como diciéndose, oiga mi amor, nos están tirando nuestra canción.