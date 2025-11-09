Periodista de Teletica sufre la muerte de su papá

El periodista Miguel Calderón de Teletica Deportes, enfrenta un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su padre, don Miguel Ángel Calderón Alfaro, de 71 años.

La noticia fue confirmada por el comunicador la noche de este sábado, a través de sus redes sociales, donde compartió una esquela en memoria de su papá.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo evidencia el tamaño de su corazón con gesto hacia participante de Mira quién baila

El periodista Miguel Calderón sufre la muerte de su papá (Cortesía/cortesía)

“Tu luz siempre iluminará las almas de todos aquellos que tocaste”, se lee en el mensaje.

LEA MÁS: La nueva periodista de Calle 7: Informativo es una de las figuras más risueñas de Teletica; conózcala

Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes (Instagram Miguel Calderón./Instagram Miguel Calderón.)

Las causas del fallecimiento no trascendieron. Los restos de don Miguel serán despedidos este domingo en Pérez Zeledón. Será velado desde las 10 a.m., en el edificio funerario Vida Eterna y su funeral será a las 2 p.m., , en el camposanto Vida Eterna.