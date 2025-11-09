Farándula

Periodista de Teletica sufre la muerte de su papá

Papá de periodista de Teletica será despedido este domingo

Por Silvia Coto

El periodista Miguel Calderón de Teletica Deportes, enfrenta un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su padre, don Miguel Ángel Calderón Alfaro, de 71 años.

La noticia fue confirmada por el comunicador la noche de este sábado, a través de sus redes sociales, donde compartió una esquela en memoria de su papá.

El periodista Miguel Calderón sufre la muerte de su papá
El periodista Miguel Calderón sufre la muerte de su papá (Cortesía/cortesía)

“Tu luz siempre iluminará las almas de todos aquellos que tocaste”, se lee en el mensaje.

Miguel Calderón entrevistó a Keylor Navas.
Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes (Instagram Miguel Calderón./Instagram Miguel Calderón.)

Las causas del fallecimiento no trascendieron. Los restos de don Miguel serán despedidos este domingo en Pérez Zeledón. Será velado desde las 10 a.m., en el edificio funerario Vida Eterna y su funeral será a las 2 p.m., , en el camposanto Vida Eterna.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

