Jafet Jerez víctima de una crueldad en Italia cuando iba a vivir su momento más soñado en ese país

La cantante Jafet Jerez fue víctima de una horrible y cruel situación en Italia cuando se disponía a vivir uno de los momentos con los que más había soñado en ese país europeo.

Jerez narró en un “reel” de Instagram la crueldad que le hicieron en ese país mientras esperaba la hora para ver el atardecer desde el Duomo de Florencia.

Jafet Jerez está muy triste con la situación que vivió en Italia. Fotografía: Instagram Jafet Jerez. (Instagram/Instagram)

Un sueño eclipsado

Me preparaba para vivir el momento más soñado de mi viaje, que es lo que más me ha dolido”, afirmó la exparticipante de Nace una estrella.

“Faltaba como hora y media y me senté a almorzar, ordeno, me siento y me llevan el agua apenas. Se acerca un señor y me empieza a vender un ‘selfie stick’ y yo le dije que no, pero él insistía”, dijo Jerez.

En su bolso andaba un “selfie stick” que se había comprado recientemente, así que lo sacó, se lo enseñó al supuesto vendedor, quien le dijo que el aparato de ella no se comparaba con el que él le estaba vendiendo.

“Él insistió, agarró mi celular y yo le dije que no, se lo quité. Seguí viendo el Duomo y en eso quise sacar algo de mi bolso y no lo vi. Pensé que se había caído y no lo podía ver, ya me lo habían robado”, contó Jafet.

Jafet Jerez narra la fea situación que vivió en Italia

Segundos de desesperación

Fue un momento de mucha desesperación para ella, pues analizó que, mientras el hombre la distrajo con arrebatarle el celular, otro aprovechó el momento para robarle el bolso.

“Me sentí remal. En eso, los del restaurante me dijeron que había cámaras, pero que (la cobertura) solo llegaba hasta la mesa antes de donde yo estaba”, dijo.

Entonces recordó de que en el bolso iban sus AirPods que tienen GPS, así que abrió la aplicación desde su celular y comenzó a rastrear el aparato, hasta dar con quien los tenía.

“Encontré a tres hombres que se estaban drogando como metidos en una pared, puse a sonar los AirPods y algo me poseyó en ese momento y me dio tanta rabia. Le dije al hombre que me los diera y empecé a sacarle todo y fue una cosa de tres segundos, no pudo ni reaccionar”, manifestó.

Jafet Jerez es una reconocida cantante que participó en Nace una estrella. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Sin dinero y aún le quedan nueve días de viaje

Lastimosamente, Jafet no halló más que los AirPods; su bolso, tarjetas y documentos no aparecieron. El pasaporte sí lo tiene con ella y poquísimo dinero en efectivo para los nueve días que le faltan al otro lado del mundo.