Jafet Jerez casi sufre un “mini infarto” tras una llamada inesperada

Jafet Jerez se llevó tremendo susto cuando recibió una llamada de una institución. (Instagram/Instagram)

La cantante Jafet Jerez, exparticipante del programa Nace una Estrella, reveló que casi le da un “mini infarto” al recibir una inesperada llamada del Poder Judicial.

“Iba tranquila por la vida, cuando me suena el teléfono: ‘Buenas, le llamamos de parte de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas del Poder Judicial. ¿Hablo con la señorita Jafet Jerez?’”, comentó en Instagram.

Jafet Jerez, estuvo participando en Nace una estrella. (Cortesía)

Jafet Jerez, es muy querida por los ticos. (Cortesía)

La talentosa expresó que su cabeza quedó en otro mundo cuando recibió la llamada, por lo que, de inmediato, la persona que estaba al teléfono le dijo que no se preocupara.

“El caballero del otro lado del teléfono escuchó en mi silencio que estaba teniendo un mini infarto, porque rápidamente me dijo que no me asustara”, comentó.

La querida exparticipante de Nace una estrella, detalló que la persona que la contactó fue por recomendación de una persona del OIJ, ya que ella cantó para ellos en una actividad.

Jafet confesó que le pidió disculpas a la persona que la llamó porque para ella es extraño que una extranjera reciba una llamada del Poder Judicial.

Y es que después del susto ella fue contratada para una actividad en la que se sintió muy feliz y honrada.

“El día de ayer (viernes) me sentí chiquitica y gigante a la vez. Chiquitica por la lucha que se lleva a cabo todos los días en ese edificio, tanto por las víctimas como por los defensores ¡Qué historias!, ¡Qué historias!, las que se libran a diario ahí y enorme por la gratitud que me invadió, porque me queda claro que Dios me sigue sorprendiendo de maneras maravillosas todos los días, tengo muchas razones por las cuales sentirme agradecida”, concluyó motivada a seguir cantando.