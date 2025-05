Cantante Jafet Jerez dice que le ha ido “fatal” en el amor con los hombres ticos

Jafet Jerez es de las que piensa que es mejor estar sola que mal acompañada; por eso la única relación de amor verdadero que tiene es con ella misma. Fotografía: Cortesía Jafet Jerez. (Cortesía Jafet Jerez/Cortesía Jafet Jerez)

Jafet Jerez habló del amor a inicios de semana, repasó los novios que ha tenido y destacó que con ningún tico ha tenido una relación amorosa porque le han salido “fatales”.

“Novios, novios, he tenido un salvadoreño y un gringo; de casi algo, dos ticos, que me han quedado pero mal, fatal, fatal. Fatal los ticos. Ojalá se reivindiquen”, afirmó la cantante en una historia de Instagram al responder una pregunta que le hicieron.

LEA MÁS: Cantante Jafet Jerez deja muy mal parados a los hombres ticos al hablar de sus novios

La Teja conversó con la exfinalista de Nace una estrella sobre qué fue lo hicieron los galanes ticos con los que ha salido, para que piense así del hombre costarricense y con bastante detalle nos explicó las malas experiencias que ha tenido.

“Me ha pasado con dos, tampoco ha sido el muestreo tan grande como para decir que no volvería a intentarlo”, aclaró Jerez, quien lleva 10 años de vivir en Costa Rica tras salir de El Salvador por la gran inseguridad de aquellos tiempos.

La artista contó que la primera vez que le dio la oportunidad al amor con un tico fue hace seis años, cuando llevaba cuatro de vivir en nuestro país.

“Conocí a un muchacho que me empezó a llamar la atención, me gustaba porque era inteligente. Fuimos amigos por bastante tiempo y de la nada pasó algo y me empezó a gustar mucho. Un día, de la nada me dijo que fuéramos por un chifrijo, le dije que sí, fue como dos años después de ser amigos, y esa salida bastó para que después me comenzara a tratar mal y hasta dejó de escribirme”, explicó Jafet.

Jafet Jerez sigue muy concentrada en su carrera musical, la cual despuntó como nunca antes tras su paso por Nace una estrella, en el 2023. Fotografía: Cortesía Jafet Jerez. (Cortesía Jafet Jerez/Cortesía Jafet Jerez)

Según nos confesó, cuando empezó a salir con él llevaban dos años de una amistad muy bonita en la que se hablaban casi que siempre y sin problema, pero tras esa salida, el muchacho se perdió.

“Le escribía y me ignoraba, no le podía hacer ningún cumplido porque pensaba otra cosa y aunque empezamos a salir yo tampoco iba con el plan de una relación más allá de la que teníamos”, aseguró.

LEA MÁS: Jafet Jerez mostró cómo eran sus días de gloria en El Salvador antes de perderlo todo

A los 20 años cambió su pensamiento

Explicó que después de los 20 años –tiene 35– ella dejó de buscar relaciones amorosas de entrada para darse la oportunidad de conocer más allá a sus conquistas, pero su examigo, al parecer, malinterpretó las cosas y salió huyendo.

“Salí con él con el plan de, digamos, ver qué pasaba y aunque la pasaba bien con él eso de estar escribiendo y que no contestara, que se perdiera dos o tres semanas y después regresaba, cuando yo ya me había limpiado las heridas para seguir adelante, no era como normal ni lo que quería”, refirió.

Con el segundo costarricense con el que salió le pasó exactamente lo mismo: amigos de tiempo atrás, hablaban siempre y después de salir, se lo tragó la tierra. Esa segunda mala experiencia fue después de Nace una estrella, en el 2023.

Jafet Jerez también sigue cuidando con todo el corazón el negocio de pupusas que tiene en Guadalupe. Fotografía: Cortesía Jafet Jerez. (Cortesía Jafet Jerez/Cortesía Jafet Jerez)

“A ambos les di el tiempo prudente, hablé muchas veces con ellos, intenté salvar la cuestión porque si me atrajeron fue porque vi cosas bonitas en ellos. Me gustaban en un 90 por ciento pero ese 10 por ciento no era negociable para mí”, aseveró Jafet, quien lleva soltera cuatro años.

Mencionó que como la experiencia se repitió en dos ocasiones, ella se analizó a sí misma para ver si había hecho algo mal, pero nunca halló culpa como para que se espantaran de la manera en que lo hicieron.

LEA MÁS: Jafet Jerez pone sobre la mesa un tema bien rudo tras final de Nace una estrella

Pensó en algún momento la posibilidad de que sintieron que iba rápido en la relación o que pensaron que se quería casar, tener hijos y formar una familia; cosas que le dejaron de pasar por su mente desde hace muchos años.

“Cada año que crezco la palabra matrimonio se me aleja bastante, no calza con mi estilo de vida pensarme como una mujer casada porque yo no soy una mujer tradicional. Quizá lo fui más joven y en algún momento soñé casarme, tener hijos y llevar una vida tradicional, pero mi vida evolucionó a una cosa diferente”, señaló.

Jafet Jerez habla de sus novios

Sí le gustaría un novio tico

Aunque el matrimonio y el formar una familia ya se le fueron de la cabeza hace muchos años, Jafet no le cierra las puertas a que un tico sea quien conquiste su corazón, algo que a ella le gustaría muchísimo porque vive en Costa Rica pero aún no conoce mucho de cómo es la vida aquí.

“Amo Costa Rica porque me dio curiosidad el país, pero no porque tengo familiares ticos. Vine aquí sin amigos costarricenses, entonces me gustaría experimentar Costa Rica desde un lado familiar, no sé, las tradiciones ticas, me gustaría vivir una Anexión de Nicoya allá, ir a un tope en Guápiles, que me enseñen las comidas guanacastecas, la vida en Limón… Todas las cosas que sean de aquí o cosas que no me imagino, pero la ilusión para mí sigue viva (de un novio tico), no sé si mi destino me encuentre a la par de un hombre tico, pero sí me ilusiona”, refirió.

Jafet aceptó que desde que llegó al país está abierta a emparejarse con un costarricense, pero “cuando uno se quema la mano le tiene miedo a la planchita”, razonó en alusión a las dos malas experiencias en el amor que tuvo con ticos.

“No es porque los ticos están todos mal, creo que esos dos personajes, lastimosamente, me tocaron a mí y me salieron así. Me he preocupado si soy yo la del problema y hasta me he metido a terapia, pero me lavo las manos con ellos dos”, destacó.

LEA MÁS: Exparticipante de Nace una estrella encontró más que consuelo en las pupusas y cumplió su sueño

Al final, prefiere seguir sola antes que mal acompañada y, gracias a Dios, porque al tiempo se dio cuenta que esos dos ticos que tanto le llamaron la atención se convirtieron en personas tóxicas como pareja, pero ya para qué, pues la habían dejado con el sabor amargo del “pura vida” en el amor.