Jafet Jerez pone sobre la mesa un tema bien rudo tras final de Nace una estrella

Jafet Jerez fue el cuarto lugar de la sexta temporada de Nace una estrella. (Lilly Arce)

Jafet Jerez esperó el final de la sexta temporada de Nace una estrella para hablar de un tema bien rudo que fue su gran temor antes de debutar en el programa y que, lastimosamente, lo experimentó en carne propia mientras participó en el concurso de canal 7.

La cantante, quien nació en El Salvador pero ya se nacionalizó costarricense, se quedó con el cuarto lugar de la competencia de canto, un resultado que la sorprendió muchísimo y del que habla ahora más en frío.

Jerez aceptó que el cuarto puesto en Nace una estrella la sorprendió porque se quedó muy corto respecto al pronóstico que ella tenía, según dijo en el programa Lo más picante, de La Teja.

“Sí me sorprendió. Esperaba un poquito arriba, pero estaba preparada mentalmente para lo que viniera. Hice una gala (la de la final) de la cual me siento tan orgullosa que decía que a lo mejor sí (ganaba o lograba un gran puesto). Me sentía superbién, veía el apoyo y uno tiraba líneas. Yo creí que Jeff (On) iba a ganar y yo un segundo o tercer lugar. Esos eran mis pronósticos”, comentó la cantante.

Jafet Jerez en la segunda de tres presentaciones que hizo el domingo en la final de Nace una estrella.

Lo que piensa

¿Qué pesó en ese resultado? Aunque quisiera pensar que no fue así, Jafet no descarta que el tema de ser extranjera en algo tuvo que ver con los resultados.

De hecho, confesó que al principio tuvo temor de estar en el programa por ese tema de no ser costarricense.

“Le preguntaba a mis amigos costarricenses de que si de verdad me iban a dar la oportunidad (de estar en Nace una estrella) porque yo no nací aquí y fue un tema que estuvo presente a lo largo del programa y era uno de los miedos más grandes que tenía al ser seleccionada”.

Jafet Jerez asegura estar feliz con el triunfo de Gustavo Marín, a quien le reconoce el gran artista que es. (Cortesía)

“Quiero pensar que no (que el tema de la nacionalidad tuvo que ver en su cuarto lugar). Dos o tres días antes de la final hablé con Gustavo (Marín, el ganador en adultos) porque había habido mucho ruido alrededor de él en relación a que, ‘no queremos que gane un extranjero’. Yo hablo por mí, pero cuando a Jeff (On, que es venezolano) le decían cosas, a mí sí me herían. Fue un tema (el de la xenofobia) que me dolió mucho a lo largo de la temporada”, mencionó.

Jafet aclaró que no habló de eso antes porque no le gusta darle campo a sentimientos negativos, ni quería que la gente pensara que ella lo hacía para buscar votos.

“Le dije a Gustavo que en su momento iba a hablar de esto, porque es un tema digno de poner en la mesa, sobre todo en un país tan lindo como Costa Rica, que no responde a este tipo de discursos de odio, porque eso es, lo que es decir que no gane un extranjero, que no gane un negro, que no gane una mujer, que no gane un homosexual. No podemos seguir dándole fuerza a ese discurso”, continuó.

Jerez subrayó que ella no está llorando sobre la leche derramada, lo que está haciendo es pronunciarse en contra de esos discursos que, desde su punto de vista, no tienen validez.

Jafet Jerez dice sentirse muy feliz y satisfecha con todas sus presentaciones de la gala final de Nace una estrella.

“No tiene validez decir que gane lo que es de aquí porque nació aquí. Espero que esas personas puedan abrir un poquito sus corazones al hecho de que tenemos mucha gente luchando por un sueño. Esto del patriotismo y nacionalismo es muy lindo, cuando no es porque me motiva que no gane un extranjero o cerrar una puerta a alguien”, finalizó la cantante, quien ya se alista para dar un concierto con música de Adele, este 23 de noviembre, a las 8 de la noche en London Room, paseo Colón.

