Cantante Jafet Jerez deja muy mal parados a los ticos al hablar de sus novios

Jafet Jerez participó en el 2023 en la sexta temporada de Nace una estrella. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

La cantante Jafet Jerez habló como nunca lo ha hecho de sus relaciones sentimentales, pero al hacerlo dejó muy mal parados a los ticos.

En Instagram, la exparticipante de Nace una estrella (NUE) abordó ese tema por una pregunta que le hicieron, cuestionándole si había tenido novios ticos y extranjeros.

Jerez confesó que en su vida ha tenido solo dos novios: un salvadoreño y un estadounidense, y de los ticos, aunque dijo poco, bastó y sobró.

“Novios, novios, he tenido un salvadoreño y un gringo. El salvadoreño era árabe, muy contrastante, me acuerdo que me gustaba un montón, y el gringo era gringo gringo: ojos azules, rubio, blanco…”, dijo la salvadoreña antes de soltar su experiencia con los ticos.

“De casi algo: ticos, que me han quedado, pero mal, fatal, fatal. Fatal los ticos. Ojalá se reivindiquen”, afirmó Jerez sin hilar fino sobre lo que estaba diciendo.

La artista también afirmó que tuvo otras relaciones: uno inglés y otro mexicano; sin embargo, en este momento está soltera.

Jafet hizo la revelación sobre sus experiencias amorosas en una semana muy especial para ella, ya que este domingo volverá al escenario de NUE en la gala de duetos.

Ella hará pareja con Yeris Lobo y emocionó a sus seguidores diciendo que cantarán una pieza “bomba”.

“Así que no se lo pueden perder por nada del mundo, tesoros”, advirtió.