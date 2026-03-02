Joven policía de 21 años encontró su pasión por casualidad y hoy es un ejemplo para otros jóvenes

Luis Madrigal, un joven de 21 años, es protagonista esta semana de nuestro espacio de héroes anónimos.

Actualmente, forma parte de la Fuerza Pública, pero su historia comenzó hace cuatro años en las Ligas Atléticas Policiales, programa que marcó su camino profesional.

El origen de su vocación

“Hace cuatro años inicié en el programa Ligas Atléticas Policiales, un programa de Fuerza Pública, y duré tres años.

Luis Madrigal es un joven de 21 años y es oficial en la zona de Hatillo. (Fuerza Pública/Facebook)

“Conforme fui creciendo en el programa, fui conociendo a varios policías y ellos me fueron contando sus historias, cómo era trabajar aquí y ahí fue donde yo me inspiré para ser policía”, nos contó el joven.

Luis se convirtió en el primer egresado del programa en integrarse oficialmente al cuerpo policial, un logro que refleja su constancia y compromiso.

Luis Madrigal hace su trabajo con mucha dedicación. (Luis Madrigal/Cortesía)

Luis se dio cuenta de su trabajo ideal gracias a un programa. (Luis Madrigal)

El momento más duro en servicio

Con poco más de un año como oficial, ya enfrentó una situación que lo marcó: rescatar un bebé de un basurero.

“Eso es lo más fuerte que he visto en este tiempo... Fue lo más duro que pude presenciar”, explicó sobre el rescate del bebé abandonado.

Sobre el riesgo que implica su labor, señaló:

“Yo le he dicho a mi mamá que no se preocupe, sí es peligroso, pero tampoco es que todos los días la vida está en peligro; más que todo es cuando está muy caliente la zona.

“Yo le he dicho que no ande pensando en eso, ya está como más acostumbrada”, detalló.

Luis viste con orgullo su uniforme. (Fuerza Pública/Facebook)

Mensaje para otros jóvenes

En un contexto donde la seguridad es un desafío, Luis aprovechó para motivar a otros jóvenes:

“Yo les digo que persigan sus sueños, que no se rindan, que no busquen el camino fácil, que luchen por conseguir lo que quieren. Yo también estoy joven.

“Les digo que ojalá que todo lo que se propongan lo logren, y que sigan estudiando y se sigan preparando para el futuro, porque lo que fácil viene fácil se va”, agregó.

Su historia demuestra que la vocación, el esfuerzo y la disciplina pueden convertir a cualquier joven en un verdadero héroe anónimo.