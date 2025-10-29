¡Almacenes El Rey anda buscando personal! Estas son las vacantes disponibles

¿Sin trabajo? Entonces aliste el currículum, porque Almacenes El Rey tiene varias vacantes disponibles y están buscando personal para reforzar su equipo en el Coyol de Alajuela.

Las plazas disponibles son para los puestos de receptor de mercadería nacional y auxiliar de bodega, así que si usted es ordenado, responsable y le gusta trabajar en equipo, esta puede ser la suya.

Usted puede aplicar a los puestos del El Rey por medio de su página oficial. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Los requisitos son sencillos: tener la primaria completa, disponibilidad de horarios y un año de experiencia en bodega. Además, es importante tener disposición para laborar en la zona del Coyol.

LEA MÁS: Feria de empleo inclusiva ofrece más de 800 vacantes para cerrar el año con trabajo

Entre los beneficios destacan un salario competitivo, pago de horas extras, día libre por cumpleaños, excelente ambiente laboral, plan de sucesión y desarrollo, y hasta desayuno y merienda incluidos, según horario.

LEA MÁS: De ama de casa a profesional: la historia de superación de Ana Lucía a sus 58 años

Anímese a aplicar con los puestos que tiene Almacenes El Rey. Captura (el re/el rey)

Así que si quiere cerrar el año con trabajo y estabilidad, no lo piense mucho y aplique cuanto antes en el QR de la imagen o bien en la página web: reclutamiento almacenes El Rey.

LEA MÁS: Viant Medical realizará feria de empleo este miércoles en Heredia

Consejos para hacer una hoja de vida con inteligencia artificial y destacar entre los demás

Use herramientas confiables y especializadas: Plataformas como ChatGPT, Teal, Rezi o Kickresume pueden ayudarle a redactar su currículum en minutos. Solo debe ingresar su experiencia, habilidades y estudios, y la herramienta le genera un formato profesional. Eso sí, revise bien los datos antes de enviarlo. Adapte su hoja de vida al puesto: No envíe el mismo currículum a todas partes. Pídale a la inteligencia artificial que modifique su perfil según el trabajo que le interesa. Por ejemplo, puede indicarle: “crea mi CV para un puesto de asistente administrativo con énfasis en atención al cliente”. Revise errores y formato con ayuda de la IA: Antes de enviar su hoja de vida, pídale a la herramienta que revise ortografía, gramática y estructura. Incluso, puede darle consejos sobre el diseño o si la información se entiende bien. Un CV limpio y sin errores le da una buena impresión desde el primer vistazo.



