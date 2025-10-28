Ofertas de empleo

Viant Medical realizará feria de empleo este miércoles en Heredia

La feria será en la Zona Franca Metro en Heredia y está dirigida a misceláneos y técnicos de mantenimiento

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando una oportunidad laboral estable y con posibilidad de crecimiento, Viant Medical lo espera este miércoles 29 de octubre en su feria de empleo. La actividad se llevará a cabo en la Zona Franca Metro, Sala Chirripó, en Heredia, de 9:00 a. m. a 6:00 de la tarde.

Actividad en Liberia ofrecerá coaching, revisión de LinkedIn y talleres; registro gratis y limitado antes de la feria de empleo del 11 de octubre.
La feria de empleo de Viant Medical busca misceláneos y técnicos en mantenimiento. Imagen con fines ilustrativos (Procomer /Cortesía)

LEA MÁS: Tico que vive en Irlanda contó el platal que ganó en solo un día de trabajo

La empresa está contratando misceláneos y técnicos de facilidades y mantenimiento, así que si tiene experiencia en esas áreas, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para conseguir trabajo en una compañía seria y con proyección.

LEA MÁS: Feria de Empleo “Brete La Libertad” llega a Desamparados con entrada gratuita

Viant Medical es reconocida en el país por ofrecer empleos estables, ambiente laboral seguro y opciones reales de crecimiento profesional, lo que la convierte en una de las empresas más buscadas por quienes quieren una carrera sólida dentro del sector médico.

feria de empleo
La actividad se realizará este miércoles 29 de octubre en la Sala Chirripó de Viant Medical. (captura /captura)

LEA MÁS: De ama de casa a profesional: la historia de superación de Ana Lucía a sus 58 años

Para participar, debe llevar copia del currículum, cédula de identidad, títulos académicos y hoja de delincuencia al día. No se requiere cita previa; basta con presentarse durante el horario de la feria.

Los encargados de reclutamiento estarán entrevistando a los asistentes en el lugar, por lo que se recomienda llegar bien presentado, con actitud positiva y preparado para conversar sobre su experiencia y conocimientos técnicos.

Si usted busca un empleo formal y con posibilidades de desarrollo, no deje pasar esta oportunidad de aplicar directamente con una de las empresas más reconocidas del país en el área de dispositivos médicos.

Consejos para aprovechar al máximo una feria de empleo

  1. Vaya preparado y con buena actitud: Lleve su currículum actualizado, títulos, copia de la cédula y hoja de delincuencia al día. Preséntese con buena actitud y muestre interés genuino por las vacantes.
  2. Cuide su presentación personal: No tiene que ir de traje, pero sí verse ordenado y limpio. La primera impresión cuenta mucho, y en una feria los reclutadores notan a quienes se toman en serio la oportunidad.
  3. Infórmese sobre las empresas: Antes de llegar, investigue un poco sobre las compañías que participarán. Así puede enfocar mejor sus respuestas y demostrar que realmente le interesa trabajar con ellas.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
viant Medicalferia de empleozona francazona franca metropuestos de trabajo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.