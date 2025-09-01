Tico que vive en Irlanda contó el platal que ganó en solo un día de trabajo

Joshua Mora vive en Irlanda. (Joshua Mora /Joshua Mora)

Joshua Mora, un tico que reside en Irlanda, sorprendió en redes al revelar la jugosa cantidad de dinero que se ganó en solo un día de trabajo, dejando a más de uno con la boca abierta.

“Maes, me gané 122 euros en 9 horas de trabajo, como 8.100 colones la hora (más de 72 mil colones en total), y las 9 horas fueron cocinando salchichas”, comentó en su perfil de TikTok.

Mora, por medio de su cuenta en esa red social, contó que tiene poco más de un mes de vivir en Irlanda, donde consiguió trabajo como carnicero.

Joshua Mora tiene dos trabajos. (Joshua Mora /Joshua Mora)

“Yo pensé que solo era carnicero, pero también hay que hacer de parrillero. Entre semana se hacen las salchichas en la carnicería, y los sábados tengo que ir a cocinar y vender perros calientes”, relató.

El joven detalló que en Limerick, Irlanda, hay un mercado en el centro de la ciudad donde se vende de todo: frutas, verduras, artesanías y ropa.

“Hoy entré a las 6 de la mañana. Venía preparado para vender carne, ofrecer salchichón, pero mi compañero me dijo que tenía que cocinar y me sacó 220 salchichas para vender perros calientes”, contó.

Joshua, quien se estrenó como carnicero, mostró que los perros calientes que venden llevan huevo frito, tocino, cebolla, chili con carne y otros ingredientes que gustan mucho a los irlandeses.

Joshua Mora habló de su primer día de trabajo como carnicero y parrillero. (Joshua Mora /Joshua Mora)

Joshua Mora tiene poco más de un mes en Irlanda. (Joshua Mora /Joshua Mora)

Una de las curiosidades que compartió con sus seguidores es que en Irlanda el salario mínimo por hora es de poco más de 13 euros (es decir, un poco más de 7.500 colones).

Este tico es todo un pulseador, ya que desde que llegó al país europeo ha trabajado como mesero, entrenador de gimnasio y carnicero. Les contó a sus seguidores que espera seguir mejorando y alcanzar nuevas oportunidades.