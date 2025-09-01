Pequeño Mundo tiene un montón de puestos de empleo

Pequeño Mundo tiene variedad de puestos. (Lilly Arce Robles.)

Pequeño Mundo abrió su convocatoria de empleos temporales, con decenas de plazas disponibles para la temporada alta en varias de sus tiendas.

LEA MÁS: ¿Anda en busca de trabajo? Papagayo Park tiene vacantes en varias áreas

Ellos anunciaron que tienen puestos de dependientes, cajeros, bodegueros y auxiliar de protección de activos.

Para aplicar, lo único que tiene que hacer es ingresar a Pequeño Mundo Empleo (https://talkpu.sh/MsVTQiPg) o bien con el código QR de la imagen, poner los datos personales, entre estos el nombre completo y correo y rellenar el formulario de 33 consultas que hace la empresa.

LEA MÁS: Muchos puestos de trabajo esperan por usted este jueves, entérese aquí qué piden

Aquí algunos de los puestos de Pequeño Mundo. Captura (captu/pequeño mundo)

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

LEA MÁS: Conocida empresa está contratando personal en Alajuela: aquí le contamos cómo aplicar

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

Recuerde que en la sección del Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.