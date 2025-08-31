¿Anda en busca de trabajo? Papagayo Park tiene vacantes en varias áreas

Si usted tiene buena actitud, energía y ganas de trabajar en equipo, esta oportunidad le puede interesar. Papagayo Park, ubicado en la península de Papagayo (Guanacaste), está en busca de personas apasionadas por el servicio para cubrir varias vacantes en diferentes áreas.
Estas son las plazas disponibles:
Área de Alimentos y Bebidas
- Bartender
- Salonero(a)
- Cocineros A, B y C
- Steward (auxiliar de limpieza de cocina)
- Supervisor de alimentos y bebidas
Área de Operaciones
- Plomero
- Electricista
- Carpintero
- Recepcionista
- Agente Deportivo
- Instructor profesional de tenis y pickleball
- Líder de instructores de arte
- Asistente de estudio de arte
- Auxiliar de áreas públicas
- Supervisor de áreas públicas
¿Qué beneficios ofrecen?
Además del ambiente laboral, Papagayo Park brinda a sus colaboradores:
- Uniformes
- Transporte
- Comedor para el personal
- Médico de empresa / Consultorio INS
- Programa de bienestar
¿Cómo aplicar?
Puede enviar su postulación a través del sitio web oficial: www.talentospapagayo.net
Así que ya lo sabe, si anda en busca de una oportunidad laboral con buenas condiciones y en una zona tan hermosa como la península de Papagayo, este puede ser su chance.
Consejos para armar un buen currículum:
1. Presente solo lo más relevante
No incluya todo lo que ha hecho en su vida. Enfóquese en la experiencia, estudios y habilidades que tengan relación directa con el puesto al que está aplicando. Un currículum claro y enfocado dice más que uno lleno de información innecesaria.
2. Mantenga el currículum corto y ordenado
Lo ideal es que su currículum no pase de una o dos páginas. Use subtítulos, viñetas y márgenes limpios para que sea fácil de leer. Evite párrafos largos y mantenga una presentación profesional.
3. Revise la ortografía y redacción
Un currículum con errores ortográficos puede dar una mala impresión. Revíselo con calma o pídale a alguien más que lo lea antes de enviarlo. La buena escritura también habla de su atención al detalle.
4. Actualice sus datos de contacto
Asegúrese de incluir su nombre completo, número de teléfono y correo electrónico actualizados. Si lo llaman y no contestan, deje habilitado el buzón de voz o asegúrese de devolver la llamada pronto.
5. Destaque sus habilidades y logros
En lugar de solo poner los puestos que ha tenido, mencione lo que logró en cada uno. Por ejemplo: “Mejoré la atención al cliente”, “Aumenté las ventas”, “Reduje tiempos de entrega”, etc. Eso demuestra su aporte en trabajos anteriores.