Ofertas de empleo

¿Anda en busca de trabajo? Papagayo Park tiene vacantes en varias áreas

Le contamos cómo aplicar a las vacantes de Papagayo Park

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Prevista del proyecto Bahía Papagayo de Enjoy Hotels & Resorts en el sector de playa Panamá en Carrillo (Guanacaste) según información publicitaria divulgada por esa empresa. Fotografía:
Trabaje tranquilo en medio de naturaleza y mucha fauna. (Enjoys Hotels & Resorts/Cortesía)

Si usted tiene buena actitud, energía y ganas de trabajar en equipo, esta oportunidad le puede interesar. Papagayo Park, ubicado en la península de Papagayo (Guanacaste), está en busca de personas apasionadas por el servicio para cubrir varias vacantes en diferentes áreas.

LEA MÁS: ¿Quiere una plaza en una institución del Estado? Pues acá le contamos cuál ministerio está dando trabajo

Estas son las plazas disponibles:

Área de Alimentos y Bebidas

  • Bartender
  • Salonero(a)
  • Cocineros A, B y C
  • Steward (auxiliar de limpieza de cocina)
  • Supervisor de alimentos y bebidas

Área de Operaciones

  • Plomero
  • Electricista
  • Carpintero
  • Recepcionista
  • Agente Deportivo
  • Instructor profesional de tenis y pickleball
  • Líder de instructores de arte
  • Asistente de estudio de arte
  • Auxiliar de áreas públicas
  • Supervisor de áreas públicas
empleo
Muchos puestos de trabajo esperan por usted. captura (empleo /empleo)

¿Qué beneficios ofrecen?

Además del ambiente laboral, Papagayo Park brinda a sus colaboradores:

LEA MÁS: Muchos puestos de trabajo esperan por usted este jueves, entérese aquí qué piden

  • Uniformes
  • Transporte
  • Comedor para el personal
  • Médico de empresa / Consultorio INS
  • Programa de bienestar

¿Cómo aplicar?

Puede enviar su postulación a través del sitio web oficial: www.talentospapagayo.net

Así que ya lo sabe, si anda en busca de una oportunidad laboral con buenas condiciones y en una zona tan hermosa como la península de Papagayo, este puede ser su chance.

Consejos para armar un buen currículum:

1. Presente solo lo más relevante

No incluya todo lo que ha hecho en su vida. Enfóquese en la experiencia, estudios y habilidades que tengan relación directa con el puesto al que está aplicando. Un currículum claro y enfocado dice más que uno lleno de información innecesaria.

2. Mantenga el currículum corto y ordenado

Lo ideal es que su currículum no pase de una o dos páginas. Use subtítulos, viñetas y márgenes limpios para que sea fácil de leer. Evite párrafos largos y mantenga una presentación profesional.

3. Revise la ortografía y redacción

Un currículum con errores ortográficos puede dar una mala impresión. Revíselo con calma o pídale a alguien más que lo lea antes de enviarlo. La buena escritura también habla de su atención al detalle.

4. Actualice sus datos de contacto

Asegúrese de incluir su nombre completo, número de teléfono y correo electrónico actualizados. Si lo llaman y no contestan, deje habilitado el buzón de voz o asegúrese de devolver la llamada pronto.

5. Destaque sus habilidades y logros

En lugar de solo poner los puestos que ha tenido, mencione lo que logró en cada uno. Por ejemplo: “Mejoré la atención al cliente”, “Aumenté las ventas”, “Reduje tiempos de entrega”, etc. Eso demuestra su aporte en trabajos anteriores.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoempleo en Guanacaste
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.