¿Quiere una plaza en una institución del Estado? Pues acá le contamos cuál ministerio está dando trabajo

El MAG abrió oportunidades de empleo para aquellas personas que están en busca de trabajo. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abrió sus puertas para aquellas personas que están en busca de empleo.

Si usted cuenta con estudios y conocimiento en administración, secretaría, química, biología, ciencias agropecuarias y otras especialidades, aproveche esta oportunidad para conseguir un empleo y tener estabilidad en su vida.

Resulta que entre el martes 2 y el viernes 5 de setiembre los funcionarios del MAG estarán recorriendo diferentes oficinas regionales, así como sus oficinas centrales, para buscar a personas que quieren sumarse a la transformación del agro costarricense.

En estos sectores los funcionarios estarán recopilando las postulaciones:

2 y 3 de setiembre

Dirección Regional Huetar Norte (San Carlos)

Dirección Regional Chorotega (Liberia)

Dirección Regional Central Occidental (Grecia)

Dirección Regional Central Oriental (Cartago)

Estación de cuarentena (Limón)

AEA Ciudad Neilly

4 y 5 de setiembre

AEA Heredia

Dirección Regional Huetar Caribe (Siquirres)

Oficinas centrales MAG (San José)

AEA Parrita

Dirección Regional Brunca (Pérez Zeledón)

Si usted quiere postularse para algún puesto en el MAG, lleve sus atestados académicos y laborales, así como su cédula de identidad vigente. ( - /Getty Images)

Según el Servicio Civil, este ministerio está en busca de candidatos que tengan perfiles técnicos, profesionales y administrativos comprometidos con el servicio público.

Para participar en esta feria de empleo, recuerde llevar su cédula de identidad vigente, los atestados académicos y laborales y su correo y número de teléfono actualizados.

El Servicio Civil señaló que durante la feria no se realizarán entrevistas a los candidatos para los puestos, ya que el objetivo de esta feria es actualizar la base de personas elegibles y aplicar pruebas de idoneidad, bajo su régimen.

