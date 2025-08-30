¿Quiere una plaza en una institución del Estado? Pues acá le contamos cuál ministerio está dando trabajo

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abrió sus puertas para aquellas personas que están en busca de empleo.
Si usted cuenta con estudios y conocimiento en administración, secretaría, química, biología, ciencias agropecuarias y otras especialidades, aproveche esta oportunidad para conseguir un empleo y tener estabilidad en su vida.
Resulta que entre el martes 2 y el viernes 5 de setiembre los funcionarios del MAG estarán recorriendo diferentes oficinas regionales, así como sus oficinas centrales, para buscar a personas que quieren sumarse a la transformación del agro costarricense.
En estos sectores los funcionarios estarán recopilando las postulaciones:
2 y 3 de setiembre
- Dirección Regional Huetar Norte (San Carlos)
- Dirección Regional Chorotega (Liberia)
- Dirección Regional Central Occidental (Grecia)
- Dirección Regional Central Oriental (Cartago)
- Estación de cuarentena (Limón)
- AEA Ciudad Neilly
4 y 5 de setiembre
- AEA Heredia
- Dirección Regional Huetar Caribe (Siquirres)
- Oficinas centrales MAG (San José)
- AEA Parrita
- Dirección Regional Brunca (Pérez Zeledón)
Según el Servicio Civil, este ministerio está en busca de candidatos que tengan perfiles técnicos, profesionales y administrativos comprometidos con el servicio público.
Para participar en esta feria de empleo, recuerde llevar su cédula de identidad vigente, los atestados académicos y laborales y su correo y número de teléfono actualizados.
El Servicio Civil señaló que durante la feria no se realizarán entrevistas a los candidatos para los puestos, ya que el objetivo de esta feria es actualizar la base de personas elegibles y aplicar pruebas de idoneidad, bajo su régimen.
El MAG está ofreciendo puestos para aquellas personas que están en busca de trabajo.