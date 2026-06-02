¿Anda buscando trabajo? Feria de empleo en Montes de Oca ofrecerá 250 vacantes este miércoles

La feria de empleo se realizará este 3 de junio en el Centro de la Cultura de San Pedro de Montes de Oca. (cortesía /cortesía)

La Municipalidad de Montes de Oca, en alianza con la Universidad Fidélitas, realizará una feria de empleo que pondrá a disposición de los asistentes unas 250 vacantes laborales en diferentes áreas y niveles de formación.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 3 de junio de 2026, en el Centro de la Cultura de San Pedro de Montes de Oca, en horario de 9 a.m. a 3 p.m.

Unas 20 empresas participarán ofreciendo alrededor de 250 vacantes laborales. (captu/captura)

Según informaron los organizadores, participarán unas 20 empresas, que ofrecerán puestos para personas con distintos grados académicos, tanto profesionales como no profesionales. Además, habrá oportunidades dirigidas a personas con discapacidad.

La feria forma parte del programa municipal “Montes de Oca te Emplea”, una iniciativa que busca acercar a los vecinos a oportunidades de trabajo y fortalecer sus posibilidades de inserción laboral.

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“Las actividades forman parte del programa municipal ‘Montes de Oca te Emplea’, para fortalecer la empleabilidad y la capacitación mediante la generación de espacios que promueven el acceso a oportunidades de formación, orientación laboral y desarrollo de habilidades para la población”, explicó Domingo Argüello García, alcalde de Montes de Oca.

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No solo habrá ofertas de trabajo

Uno de los atractivos de la actividad es que las personas asistentes también podrán aprovechar capacitaciones gratuitas enfocadas en mejorar su perfil profesional.

Entre los beneficios anunciados destacan:

Acceso directo a vacantes laborales.

Talleres para preparación de entrevistas de trabajo.

Asesoría para elaborar o mejorar el currículo.

Charlas de orientación laboral.

Herramientas y buenas prácticas para la búsqueda de empleo.

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La Municipalidad indicó que las personas interesadas deben completar previamente el formulario de inscripción habilitado por la organización.

La actividad busca convertirse en un puente entre quienes buscan una oportunidad laboral y las empresas que necesitan talento para cubrir sus plazas.