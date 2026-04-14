¿Anda buscando trabajo? Feria en Alajuela ofrece puestos para promotores de marca

Le contamos detalles de la feria de empleo. Foto de referencia.

Si usted anda en busca de trabajo o quiere aprovechar una oportunidad rápida, ponga atención porque en Alajuela habrá una feria enfocada en contratación inmediata.

La información fue dada a conocer por Capacitación y Empleabilidad, quienes anunciaron la Feria de Trabajo Alajuela 2026, donde estarán reclutando promotores y promotoras de marca, un puesto que suele ser muy buscado en actividades comerciales y eventos.

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La actividad se realizará este jueves 16 de abril, de 9 de la mañana al mediodía, en la Casa Rosada, ubicada en el costado oeste del parque Central de Alajuela, en pleno centro.

¿Qué debe llevar?

Si usted quiere aplicar, lo mejor es que llegue preparado, ya que el proceso puede ser inmediato. Estos son los requisitos básicos:

Currículum vitae impreso.

Cédula de identidad.

Título académico.

Carné de manipulación de alimentos.

Tener estos documentos a mano puede marcar la diferencia para avanzar en el proceso.

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Oportunidad rápida

Este tipo de ferias suelen ser una buena opción para quienes necesitan colocarse pronto, ya que muchas empresas buscan llenar vacantes de forma ágil.

El puesto de promotor(a) de marca, por ejemplo, es común en supermercados, activaciones y campañas publicitarias, por lo que puede abrirle la puerta a más oportunidades laborales.

Así que si usted está pulseándola para encontrar trabajo, esta feria puede ser una buena oportunidad para moverse y dejar su currículum directamente.

La feria de empleo será el 16 de abril. captura (la teja /captura)

Consejos para aprovechar mejor una feria de empleo

Aunque muchas personas llegan pensando solo en dejar el currículum, la verdad es que una feria de empleo puede abrirle puertas si usted va preparado.

Por eso, tome en cuenta estas recomendaciones: