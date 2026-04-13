El admirable ejemplo de un joven de Guanacaste que lucha para que su pueblo no pierda la esencia

Wilson Contreras, un joven guanacasteco, se ha convertido en un ejemplo de compromiso comunitario gracias a su constante labor social y su esfuerzo por mantener vivas las tradiciones en su pueblo.

Con apenas 26 años, este héroe anónimo, combina sus estudios en derecho con múltiples iniciativas que benefician a niños, familias y vecinos de su comunidad.

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Un compromiso que nace del corazón

“Yo soy de Guardia de Liberia, de la provincia de Guanacaste, del distrito Nacascolo, que se conoce como Guardia”, nos contó con orgullo.

Wilson Contreras hace de todo para mantener vivas las tradiciones en su pueblo. (Wilson Contreras/Cortesía)

Su día a día transcurre entre la organización de actividades comunales, apoyo en fiestas tradicionales y proyectos solidarios que buscan mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

“Tengo un grupo organizado que se llama ‘Luz en tu corazón’ que se activa al inicio de clases y a fin de año para festividades navideñas y durante el año cuando alguna familia o persona necesita ayuda.

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“‘Luz en tu corazón’ se activa cuando personas me buscan o me contactan para ayudar a familias de escasos recursos. Se hace una campaña para recoger víveres no perecederos, calzado, ropa y muchas cosas más. Eso para la parte social, sin recibir nada a cambio. Son amigos, vecinos y familiares los que ayudan”, mencionó.

Solidaridad y tradición

El grupo, que ya suma cuatro años de existencia, nació con el objetivo de fomentar valores como la solidaridad y el amor al prójimo, especialmente en épocas donde las expectativas suelen centrarse en lo material.

Wilson Contreras busca inspirar a otros. (Wilson Contreras/Cortesía)

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“Lo que hago es una fiesta en mi casa con niños y se les dan helados, golosinas, palomitas, juegos, dulces, piñatas, pero no damos regalos para incentivar esa parte del amor”, expresó.

Además de su labor social, Contreras ha estado vinculado a la organización de fiestas comunales, promoviendo la participación de jóvenes y fortaleciendo la identidad cultural de su región.

Wilson Contreras recoge víveres también. (Wilson Contreras/Cortesía)

“Guanacaste es muy conocido por su cultura, tradición, por su gente, por su gastronomía en cada distrito y en cada pueblito, algunos lo pierden, otros lo rescatan. Es muy difícil y tedioso mantener vivas esas costumbres y esas tradiciones y siempre hay que incentivar más que todo a los jóvenes”, detalló Wilson.

Un mensaje de identidad

El joven destaca que su provincia representa mucho más que destinos turísticos.

“Guanacaste no es solo playa y hoteles, es esencia, es identidad, es cultura y es tradición”, afirmó, reiterando su deseo de que estas raíces se mantengan vivas en las nuevas generaciones.