¿Busca trabajo en Alajuela? Están contratando oficiales de seguridad de inmediato

Por Fabiola Montoya Salas
Si usted anda buscando brete en Alajuela, ponga atención porque hay contratación inmediata para oficiales de seguridad.

La empresa Grupo Eulen abrió plazas y está recibiendo currículums desde ya para reforzar su equipo en la zona.

¿Qué requisitos debe cumplir?

Para aplicar, usted necesita:

  • Tener noveno año aprobado.
  • Contar con 1 a 2 años de experiencia comprobada en seguridad.
  • Tener el carnet de seguridad privada y portación al día.
  • Capacidad para responder ante emergencias y realizar recorridos regulares.
  • Buen trato y habilidades de atención al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, horas extra, fines de semana y feriados.

La licencia de moto es opcional, pero puede sumarle puntos.

¿Cómo aplicar?

Si cumple con los requisitos y le interesa la oportunidad, puede enviar su currículum al WhatsApp 7011-7706. Importante: solo se reciben mensajes.

La empresa busca personas responsables, con experiencia y listas para incorporarse de inmediato. Si usted quiere estabilidad y ya tiene los permisos al día, esta puede ser su oportunidad de empezar cuanto antes.

Consejos para aplicar a una vacante:

  • Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
  • Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
  • Cuide su correo y su nombre de archivo: Se han visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
  • Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.
