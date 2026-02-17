Oxígeno realizará feria de empleo este 18 y 19 de febrero: vea cómo aplicar

Si usted anda buscando trabajo, ponga atención. El centro comercial Oxígeno realizará una feria de empleo este miércoles 18 y jueves 19 de febrero.

Acá le contamos cómo puede aplicar. Captura (captu/captura)

La actividad se llevará a cabo de 9 a.m. a 2 p.m. en el área del food court, donde las personas interesadas podrán entregar su currículum y conocer más detalles sobre las vacantes disponibles.

LEA MÁS: Bimbo tendrá gran feria de empleo en Heredia y busca personal en varias zonas del país

¿Cómo puede aplicar?

Tiene dos opciones:

Llevar su currículum impreso (en físico) directamente a la feria.

Enviarlo en formato digital al correo reclutamiento@oxigeno.com.

LEA MÁS: Empresa K-9 busca oficiales de seguridad: vea requisitos y cómo aplicar

Eso sí, si lo manda por correo, recuerde colocar en el asunto el nombre del puesto al que desea aplicar.

Puestos disponibles

Las vacantes abiertas están en distintas áreas:

Parqueos:

Anfitrión(a) de parqueos.

Mantenimiento técnico:

Técnico electromecánico.

Técnico electricista.

Jardinería.

Técnico civil (albañilería).

Fontanería.

Limpieza:

Misceláneo (a).

Es importante que tenga disponibilidad inmediata para trabajar fines de semana y en horarios rotativos.

Si usted cumple con los requisitos y quiere formar parte del equipo, esta puede ser una buena oportunidad para acercarse, dejar su hoja de vida y salir con una posibilidad laboral bajo el brazo.

Llegue preparado

No vaya a improvisar. Investigue qué empresas participan y qué puestos están ofreciendo. Así podrá hablar con seguridad y enfocar mejor su perfil.

Lleve varios currículums impresos

Aunque pueda enviarlo digital, en una feria lo que cuenta es el contacto directo. Lleve varias copias bien presentadas y actualizadas.

Cuide su presentación personal

No hace falta ir exageradamente formal, pero sí ordenado y profesional. La primera impresión pesa más de lo que usted cree.

Practique cómo presentarse

Tenga listo un resumen breve de quién es usted, qué experiencia tiene y qué tipo de puesto busca. Algo claro y directo que pueda decir en menos de un minuto.

Haga preguntas inteligentes

No solo entregue el CV y se vaya. Pregunte sobre horarios, requisitos, funciones y procesos de contratación. Eso demuestra interés real.

Sea puntual

Llegue temprano. En muchas ferias las primeras horas son clave y algunas empresas cierran la recepción de documentos antes de que termine la actividad.