Samtec abre contratación de operarios de producción para turnos de tarde y noche

Samtec abrió plazas para operarios de producción en turnos de tarde y noche. (empleo /empleo)

Si usted está en busca de trabajo, esta información le puede interesar y es que la empresa Samtec anunció que está contratando operarios de producción para fortalecer sus equipos en el área de manufactura.

La compañía, dedicada a la fabricación de soluciones de interconexión electrónica de alta tecnología, habilitó plazas para el Turno II, que se labora de lunes a sábado de 2 p.m. a 10 p.m., y para el Turno III, de domingo a viernes de 10 p.m. a 6 de la mañana.

La empresa busca personal con bachillerato en Educación Media. (IA /IA)

Las personas que ocupen el puesto estarán a cargo de maquinaria y equipo de manufactura, con el objetivo de producir la mayor cantidad posible con un alto grado de exactitud. Además, deberán contar con conocimiento completo en la operación de máquinas, equipos, dispositivos de medición y herramientas dentro del área asignada.

Requisitos

Para aplicar, es indispensable contar con bachillerato en educación media. La experiencia en ambiente de manufactura es deseable, al igual que tener un nivel básico de inglés.

Beneficios

La empresa ofrece un excelente ambiente laboral, así como oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Si usted desea conocer más detalles o revisar otras vacantes disponibles, puede ingresar al sitio oficial de la compañía en la sección de carreras: www.samtec.com/about/#careers o bien con el QR de la foto.

