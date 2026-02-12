Ofertas de empleo

Rosti abre plazas en varias zonas del país: vea cómo aplicar y cuáles son los puestos

La cadena de restaurantes busca personal en Heredia, Alajuela, Curridabat, Desamparados, Escazú y San Pedro

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Rosti anuncia la apertura de dos nuevos locales.
Rosti tiene vacantes disponibles.

La cadena de restaurantes Rosti anunció que tiene vacantes disponibles en varias zonas del país y ya está recibiendo solicitudes; esta puede ser su oportunidad si busca trabajo formal.

LEA MÁS: Rosti busca personal en varias zonas del país

La empresa informó que busca personas apasionadas, auténticas y con vocación de servicio que quieran formar parte de su equipo de trabajo.

LEA MÁS: Rosti tiene atractivos puestos de empleo y no se necesita experiencia

¿En qué zonas hay vacantes?

Las plazas están disponibles en:

  • Heredia
  • Alajuela
  • Curridabat
  • Desamparados
  • Escazú
  • San Pedro

Puestos disponibles

Rosti tiene abiertas las siguientes posiciones:

  • Gerente de restaurante
  • Asistente de restaurante
  • Saloneros y saloneras
  • Ayudantes de cocina

Requisitos

Entre los requisitos generales están:

  • Contar con experiencia previa en puestos similares.
  • Vivir cerca de la zona donde se ubica el restaurante.
  • Tener actitud positiva y vocación de servicio.

¿Qué ofrecen?

La empresa indicó que brinda beneficios como descuentos en comidas, convenios con empresas aliadas, oportunidades de crecimiento profesional y flexibilidad de horarios.

Rosti
Rosti abrió vacantes en varias zonas del país.

Si desea aplicar, puede ingresar a www.rosticr.com/jobs o escanear el código QR de la foto.

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:

empleo
Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de Rosti. (captura /captura)

1. Lea bien la vacante (y no aplique por aplicar): Revise requisitos, funciones y ubicación. Si no cumple con lo esencial, es mejor no enviar la solicitud. Postularse sin perfil adecuado solo le resta credibilidad.

2. Ajuste su currículum al puesto: No envíe el mismo CV para todo. Destaque la experiencia y habilidades que realmente se relacionan con esa vacante. Use palabras clave similares a las que aparecen en el anuncio.

3. Cuide la presentación digital:Revise ortografía, formato y claridad. Un currículum desordenado o con errores da mala impresión inmediata. Nombre el archivo de forma profesional: Nombre_Apellido_CV.pdf.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoRosti
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.