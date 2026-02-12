Rosti abre plazas en varias zonas del país: vea cómo aplicar y cuáles son los puestos

La cadena de restaurantes Rosti anunció que tiene vacantes disponibles en varias zonas del país y ya está recibiendo solicitudes; esta puede ser su oportunidad si busca trabajo formal.
La empresa informó que busca personas apasionadas, auténticas y con vocación de servicio que quieran formar parte de su equipo de trabajo.
¿En qué zonas hay vacantes?
Las plazas están disponibles en:
- Heredia
- Alajuela
- Curridabat
- Desamparados
- Escazú
- San Pedro
Puestos disponibles
Rosti tiene abiertas las siguientes posiciones:
- Gerente de restaurante
- Asistente de restaurante
- Saloneros y saloneras
- Ayudantes de cocina
Requisitos
Entre los requisitos generales están:
- Contar con experiencia previa en puestos similares.
- Vivir cerca de la zona donde se ubica el restaurante.
- Tener actitud positiva y vocación de servicio.
¿Qué ofrecen?
La empresa indicó que brinda beneficios como descuentos en comidas, convenios con empresas aliadas, oportunidades de crecimiento profesional y flexibilidad de horarios.
Si desea aplicar, puede ingresar a www.rosticr.com/jobs o escanear el código QR de la foto.
Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:
1. Lea bien la vacante (y no aplique por aplicar): Revise requisitos, funciones y ubicación. Si no cumple con lo esencial, es mejor no enviar la solicitud. Postularse sin perfil adecuado solo le resta credibilidad.
2. Ajuste su currículum al puesto: No envíe el mismo CV para todo. Destaque la experiencia y habilidades que realmente se relacionan con esa vacante. Use palabras clave similares a las que aparecen en el anuncio.
3. Cuide la presentación digital:Revise ortografía, formato y claridad. Un currículum desordenado o con errores da mala impresión inmediata. Nombre el archivo de forma profesional: Nombre_Apellido_CV.pdf.