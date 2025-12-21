Ofertas de empleo

Rosti busca personal en varias zonas del país

La cadena de restaurantes tiene vacantes para gerentes, asistentes, saloneros y ayudantes de cocina en Heredia, Alajuela y el GAM

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Rosti abrió nuevas oportunidades de trabajo para quienes deseen formar parte de su equipo y crecer dentro de una de las cadenas de restaurantes más conocidas del país.

LEA MÁS: Coopemontecillos tiene puestos de trabajo y así puede aplicar

Rosti anuncia la apertura de dos nuevos locales.
Rosti tiene empleo.

La empresa indicó que su visión es convertirse en la cadena preferida por el sabor de su comida, el servicio y la experiencia que brinda, por lo que busca personas apasionadas, auténticas y con vocación de servicio.

Las vacantes disponibles son para: gerente de restaurante, asistente de restaurante, saloneros y ayudantes de cocina. Los puestos están disponibles en Heredia, Alajuela, Tibás, Santa Ana, Escazú y Curridabat.

LEA MÁS: Lo que haga en la fiesta de la empresa no se queda en la fiesta: lo pueden despedir o hasta denunciar

Entre los beneficios que ofrece la empresa están descuentos en comidas, acompañamientos gratis, convenios con empresas aliadas, oportunidades de crecimiento y flexibilidad de horarios, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo laboral.

LEA MÁS: Masaca busca ayudantes de producción en Heredia

Los requisitos generales incluyen experiencia previa en puestos similares, vivir cerca de la zona del restaurante y contar con vocación de servicio y actitud positiva.

Las personas interesadas pueden aplicar directamente en el sitio web oficial de la empresa: www.rosticr.com/jobs.

rosti
Anímese a aplicar a algunos de los puestos que tiene Rosti. (captu/rosti)

Consejos antes de aplicar a un puesto de empleo:

Lea bien el puesto antes de aplicar: No envíe su currículum a ciegas. Revise requisitos, funciones y ubicación. Aplicar a lo que no calza solo le hace perder tiempo.

Ajuste su currículum al trabajo: Destaque la experiencia y habilidades que sí tienen que ver con el puesto. Un CV genérico casi siempre termina descartado.

Cuide su presentación, incluso en línea: Si la entrevista es virtual, vístase formal y revise su entorno. Si es presencial, llegue limpio, ordenado y puntual. Eso sí pesa.

Investigue la empresa: Sepa a qué se dedica, qué ofrece y qué tipo de personas busca. Llegar sin idea de dónde está aplicando deja mala impresión.

Sea claro y honesto en la entrevista: No exagere ni invente experiencia. Las mentiras se notan rápido y suelen cerrar puertas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleorostirostipollos
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.