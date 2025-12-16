Lo que haga en la fiesta de la empresa no se queda en la fiesta: lo pueden despedir o hasta denunciar

La fiesta de la empresa no es tierra de nadie. Aunque haya música, comida y traguitos, la relación laboral sigue viva y cualquier metida de patas puede terminar en sanciones, denuncias e incluso despido sin responsabilidad patronal.

Las fiestas laborales siguen siendo parte del trabajo, aunque se realicen fuera de horario.Foto: IA (fiesta del trabajo /IA)

La abogada laboralista Beatriz Herrera habló con La Teja sobre este tema y nos explicó qué comportamientos pueden costarle el trabajo en plena celebración de fin de año.

Las fiestas de empresa ya empezaron y, como todos los años, surgen las mismas dudas: ¿me pueden despedir por lo que haga?, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la compañía?, ¿qué pasa si alguien se pasa de tragos o si ocurre un pleito?

Para aclarar el panorama, la abogada nos explicó que la gente suele olvidar un detalle clave: la relación laboral sigue durante toda la actividad, aunque sea fuera de horario y aunque la empresa la plantee como “celebración informal”.

Un mal comportamiento en la fiesta puede terminar en sanciones o incluso en despido. Foto: IA (fiesta del trabajo /IA)

Las empresas deben garantizar un ambiente seguro y controlar el consumo de licor. Foto: IA (fiesta del trabajo /IA)

Herrera dejó claro que las fiestas solo son obligatorias si ocurren dentro de la jornada laboral. Si la jefatura decide hacerla en la noche o en fin de semana, nadie puede obligarlo a ir y usted tampoco puede ser sancionado por decir que no. Pero si usted decide asistir, aunque sea voluntario, acepta las reglas internas de la empresa y cualquier conducta inapropiada sí puede traer consecuencias.

Las redes sociales pueden meter en problemas si se publican contenidos inapropiados de la fiesta.Foto: IA (fiesta del trabajo /IA)

Uno de los puntos que más genera problemas es el consumo de alcohol. Herrera explicó que estar ebrio no exime de responsabilidad.

Por eso cada trabajador sigue siendo responsable de sus actos, incluso, si tomó más de la cuenta no es excusa para agredir, faltar el respeto, acosar o cometer actos que dañen la imagen de la empresa.

La experta en estos temas agregó que la compañía, por su parte, debe controlar la cantidad de alcohol disponible y asegurarse de que la actividad sea segura.

Por otro lado, la responsabilidad también aplica a quien maneje después de tomar. La abogada explicó que si la persona decide conducir ebria, es una decisión individual, a menos que se trate de un vehículo de la empresa, en cuyo caso la situación puede ser mucho más seria.

La especialista comentó que hay comportamientos que pueden considerarse faltas graves, entre ellos el hostigamiento sexual, las agresiones físicas, las ofensas hacia compañeros o jefaturas, o revelar información confidencial. Dependiendo de la gravedad, estos actos pueden terminar en sanciones fuertes o incluso en despido sin responsabilidad patronal.Si ocurre un pleito, ambos involucrados pueden enfrentar consecuencias laborales, sin importar quién empezó.

Siempre seguro

Todo empleado debe tener claro que estas actividades se consideran eventos laborales. Por lo tanto, quedan cubiertas por la póliza de riesgos del trabajo y la empresa está obligada a reportar cualquier incidente o lesión que ocurra durante su realización.

Las redes sociales también entran en juego. Si un trabajador publica videos o fotos de la fiesta, el problema no es grabar, sino lo que se publica. Si el contenido expone a la empresa, muestra comportamientos graves o viola reglas internas, podría generarse un procedimiento disciplinario. Y sí: la empresa puede ver perfiles públicos sin necesidad de pedir permiso.

¿Qué debe hacer un trabajador si se siente agredido o acosado durante la actividad?

Herrera recomienda reportarlo de inmediato, pero si no se siente cómodo en ese momento, puede hacerlo después. La empresa está obligada a atender la denuncia y activar los protocolos correspondientes.

La experta también recordó que no todo se vale “porque estamos fuera del trabajo”. Si alguien comete actos que afecten la imagen de la empresa, incluso, fuera del horario laboral, sí puede enfrentar consecuencias, especialmente si usa uniforme o elementos que lo identifiquen con la compañía.

Para evitar problemas, Herrera aconseja que la persona controle su consumo de alcohol, mantenga el respeto hacia todos y recuerde que la fiesta, por más relajada que parezca, sigue siendo parte del entorno laboral. A las empresas también les recomendó que las jefaturas den el ejemplo, regulen el consumo de licor y garanticen un ambiente seguro.

Así que ya sabe: lo que pasa en la fiesta del trabajo no se queda en la fiesta. Y si usted se deja llevar, podría terminar empezando el año sin empleo.