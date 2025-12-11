Ofertas de empleo

Museo de los Niños busca personal y acá le contamos qué requisitos solicita

Usted puede terminar el año con alguno de los trabajos que tiene el Museo de los Niños

Por Fabiola Montoya Salas

Si quiere terminar el año con trabajo fijo, ponga mucha atención, porque el Museo de los Niños abrió plazas en su área de cafetería y restaurante, una oportunidad que muchos están esperando.

Museo de los Niños
Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de trabajo del Museo de los Niños.

La institución necesita cocineros (as) con noveno año concluido y al menos dos años de experiencia en cocina de restaurante. Además, piden que la persona tenga carné de manipulación de alimentos al día, buen servicio al cliente y la capacidad de trabajar en equipo, porque este departamento es uno de los más movidos del museo.

Aunque no es obligatorio, el Museo señaló que será un plus si el candidato tiene formación o cursos en alimentos y bebidas, ya que el puesto requiere precisión, limpieza y velocidad para atender la demanda de visitantes.

Museo de los Niños tiene variedad de puestos de trabajo. (Mayela Lopez/Mayela López)
Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de trabajo del Museo de los Niños. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Quienes quieran aplicar solo deben enviar su currículum al correo reclutamiento@museocr.org y escribir la palabra Cocina en el asunto del correo para que lo ubiquen rápido.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja siempre puede encontrar más vacantes, ferias de empleo y consejos útiles para aplicar correctamente.

Consejos para redactar una hoja de vida:

  • Use un formato limpio y ordenado: Evite bloques enormes de texto y organice su información con subtítulos claros para que el reclutador encuentre todo rápido.
  • Revise la ortografía antes de enviarla: Un currículum con errores da mala impresión y hace que usted parezca descuidado.
  • Sea específico con su experiencia: No escriba solo “trabajé en atención al cliente”, indique qué hacía, qué logró y cuánto tiempo estuvo.
  • Adapte su CV al puesto que quiere: No envíe la misma hoja de vida para todo; destaque lo que realmente le sirve al empleador.
  • Incluya solo información necesaria: No meta datos irrelevantes como hobbies, fotos o referencias si no se las piden; mantenga su CV profesional y directo.
