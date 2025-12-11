Museo de los Niños busca personal y acá le contamos qué requisitos solicita

Si quiere terminar el año con trabajo fijo, ponga mucha atención, porque el Museo de los Niños abrió plazas en su área de cafetería y restaurante, una oportunidad que muchos están esperando.

LEA MÁS: Masaca busca ayudantes de producción en Heredia

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de trabajo del Museo de los Niños. (Mayela López/Mayela López)

La institución necesita cocineros (as) con noveno año concluido y al menos dos años de experiencia en cocina de restaurante. Además, piden que la persona tenga carné de manipulación de alimentos al día, buen servicio al cliente y la capacidad de trabajar en equipo, porque este departamento es uno de los más movidos del museo.

LEA MÁS: Grupo Monge abre nuevas oportunidades de trabajo en varias zonas del país

Aunque no es obligatorio, el Museo señaló que será un plus si el candidato tiene formación o cursos en alimentos y bebidas, ya que el puesto requiere precisión, limpieza y velocidad para atender la demanda de visitantes.

Museo de los Niños tiene variedad de puestos de trabajo. (Mayela Lopez/Mayela López)

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de trabajo del Museo de los Niños. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Quienes quieran aplicar solo deben enviar su currículum al correo reclutamiento@museocr.org y escribir la palabra Cocina en el asunto del correo para que lo ubiquen rápido.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja siempre puede encontrar más vacantes, ferias de empleo y consejos útiles para aplicar correctamente.

Consejos para redactar una hoja de vida: