Ofertas de empleo

Grupo Monge abre nuevas oportunidades de trabajo en varias zonas del país

Acá le contamos cómo puede aplicar en Grupo Monge

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando trabajo, esta información le interesa. Grupo Monge abrió nuevas vacantes en diferentes zonas de Costa Rica y está ofreciendo oportunidades laborales en varias áreas.

en la imagen la fachada de Monge
Grupo Monge tiene varios puestos de empleo (Cortesía Grupo Monge/Cortesía Grupo Monge)

La empresa invita a las personas interesadas a ingresar a su plataforma de empleo, donde se publican los puestos disponibles de forma constante.

Las oportunidades de trabajo están disponibles en zonas como Alajuela, San José, Guanacaste, Heredia, Puntarenas, la Zona Norte y también en su Centro de Distribución (CEDI), lo que amplía las opciones para quienes buscan empleo en diferentes regiones del país.

LEA MÁS: Concentrix está contratando en Costa Rica y busca personas con inglés avanzado y gusto por los números

grupo monge
Grupo Monge tiene varios puestos de trabajo en todo el país. (grupo monge /captura)

Grupo Monge destacó que actualizan las plazas frecuentemente, por lo que recomiendan estar revisando el sitio web de manera constante para no perder ninguna oportunidad.

LEA MÁS: La Guaca abre vacantes en Heredia: buscan mensajeros y bodegueros

Las personas interesadas pueden conocer todas las vacantes disponibles en el sitio oficial de la empresa o aplicar por medio del código QR de la imagen.

LEA MÁS: ¿Qué debe hacer una empresa cuando muere un trabajador en Costa Rica? Estas son las obligaciones legales y pagos

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo

Prepare su currículum de forma clara: asegúrese de que sus datos, experiencia y estudios estén actualizados y bien ordenados.

Lea bien la oferta: revise requisitos, funciones y lugar de trabajo antes de enviar su solicitud.

Adapte su currículum al puesto: resalte la experiencia y habilidades que mejor se ajusten a la vacante.

Cuide su ortografía: revise el texto antes de enviarlo, ya que los errores dan mala impresión.

Incluya información real: no exagere sus habilidades ni su experiencia.

Preséntese correctamente: si hay entrevista, vístase de manera adecuada y llegue antes de la hora, eso suma puntos.

Muestre actitud positiva: responda con seguridad, respeto y ganas de trabajar.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y muchos consejos laborales que son de gran ayuda.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleogrupo monge
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.