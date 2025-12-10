Grupo Monge abre nuevas oportunidades de trabajo en varias zonas del país

Si usted anda buscando trabajo, esta información le interesa. Grupo Monge abrió nuevas vacantes en diferentes zonas de Costa Rica y está ofreciendo oportunidades laborales en varias áreas.
La empresa invita a las personas interesadas a ingresar a su plataforma de empleo, donde se publican los puestos disponibles de forma constante.
Las oportunidades de trabajo están disponibles en zonas como Alajuela, San José, Guanacaste, Heredia, Puntarenas, la Zona Norte y también en su Centro de Distribución (CEDI), lo que amplía las opciones para quienes buscan empleo en diferentes regiones del país.
Grupo Monge destacó que actualizan las plazas frecuentemente, por lo que recomiendan estar revisando el sitio web de manera constante para no perder ninguna oportunidad.
Las personas interesadas pueden conocer todas las vacantes disponibles en el sitio oficial de la empresa o aplicar por medio del código QR de la imagen.
Consejos para aplicar a un puesto de trabajo
Prepare su currículum de forma clara: asegúrese de que sus datos, experiencia y estudios estén actualizados y bien ordenados.
Lea bien la oferta: revise requisitos, funciones y lugar de trabajo antes de enviar su solicitud.
Adapte su currículum al puesto: resalte la experiencia y habilidades que mejor se ajusten a la vacante.
Cuide su ortografía: revise el texto antes de enviarlo, ya que los errores dan mala impresión.
Incluya información real: no exagere sus habilidades ni su experiencia.
Preséntese correctamente: si hay entrevista, vístase de manera adecuada y llegue antes de la hora, eso suma puntos.
Muestre actitud positiva: responda con seguridad, respeto y ganas de trabajar.
Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y muchos consejos laborales que son de gran ayuda.