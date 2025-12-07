Concentrix está contratando en Costa Rica y busca personas con inglés avanzado y gusto por los números

Si usted domina el inglés y se defiende bien con los números, esta puede ser su oportunidad de trabajo. Concentrix abrió nuevas plazas en Costa Rica y está buscando talento que quiera crecer dentro de una empresa reconocida a nivel mundial, con salario competitivo, bonos y beneficios que marcan la diferencia.

Acá le contamos cómo aplicar. (concentrix /concentrix)

La empresa ofrece condiciones atractivas para quienes buscan estabilidad, crecimiento profesional y la oportunidad de formar parte de una marca de prestigio internacional.

Entre los beneficios que ofrece la compañía están el salario competitivo, bonos por desempeño, beneficios internos de la cuenta, descuentos exclusivos para colaboradores y transporte disponible en algunas rutas. Además, las personas contratadas cuentan con un plan de desarrollo interno que les permite crecer dentro de la empresa.

Los requisitos son claros: tener inglés nivel B2 o superior, contar con título de bachillerato, disponibilidad para trabajar de forma presencial (on site) y buen manejo de números.

Concentrix busca personas comprometidas, con ganas de aprender y de desarrollarse profesionalmente, que quieran formar parte de un equipo dinámico y en constante crecimiento.

Quienes estén interesados pueden aplicar de inmediato por medio de la página web https://jobs.concentrix.com/ y formar parte de una de las empresas más importantes a nivel mundial en servicio al cliente y soluciones tecnológicas.

