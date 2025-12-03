Ofertas de empleo

Walmart abre nuevas vacantes y busca personal con o sin experiencia

Walmart habilitó su plataforma oficial para que usted aplique directo y revise todos los puestos disponibles

Por Fabiola Montoya Salas

Si anda buscando trabajo, ponga atención porque Walmart Costa Rica abrió nuevas oportunidades laborales y habilitó su sitio oficial para que cualquier persona interesada pueda aplicar, incluidas personas con discapacidad.

Crecimiento comercial en Cartago
Walmart tiene varios puestos de trabajo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las vacantes activas son en distintas áreas de sus tiendas, bodegas y centros de distribución. La empresa recalcó que todas sus plazas están abiertas a talento con discapacidad y que buscan personal con deseos de aprender, crecer y estabilizarse laboralmente.

Las personas interesadas pueden ingresar directamente a la plataforma oficial: walmartcentroamerica.talkpush.com, o bien ver el QR de la siguiente imagen donde encontrarán la lista de puestos, requisitos y el formulario para aplicar:

Walmart
Walmart tiene varias vacantes, este QR lo lleva a la página donde puede verlas. (Walmart/Walmart)

Según la empresa, quienes ingresen a trabajar tendrán acceso a varios beneficios que forman parte del paquete interno:

  • Bono por resultados de la unidad.
  • Días libres Walmart.
  • Asesoría legal, financiera, psicológica y médica.
  • Descuento de asociado en todas las tiendas del grupo.
  • Seguro de vida.
  • Y otros incentivos propios de la compañía.

Walmart recordó que todas las postulaciones deben hacerse en línea y que no están recibiendo currículums de manera presencial en tiendas.

La empresa insiste en que están en busca de personas responsables, con disposición para trabajar en equipo y con ganas de desarrollarse dentro de una compañía estable y con oportunidades de crecimiento.

Consejos para aplicar a puestos de trabajo:

  • Verifique que su currículum esté actualizado: Antes de enviarlo, asegúrese de que tenga datos recientes, experiencia relevante y un formato limpio y fácil de leer.
  • Revise bien la oferta: Adapte su CV y carta de presentación a lo que la empresa realmente pide. Esto aumenta muchísimo sus posibilidades.
  • Use un correo profesional: Evite direcciones informales. Ese es el primer detalle que ve cualquier reclutador.
  • Confirme que adjuntó los documentos correctos: Antes de darle “enviar”. Muchos candidatos quedan fuera solo por no subir el archivo adecuado.
  • Dé seguimiento a su postulación: Ya sea por correo o por la plataforma donde aplicó. Esto demuestra interés y organización.
