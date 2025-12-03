Ofertas de empleo

Mayca abre feria virtual de empleo: así puede aplicar a los puestos disponibles hasta el 5 de diciembre

La empresa, parte del grupo Sysco, habilitó una feria virtual con vacantes en choferes, bodega y autoservicio, y cualquier persona puede aplicar sin salir de la casa

Por Fabiola Montoya Salas

Mayca Foodservice, empresa que forma parte de Sysco, anunció una feria virtual de empleo con múltiples vacantes en sus áreas de distribución, bodega y autoservicios. La compañía destacó que promueve la diversidad, equidad e inclusión, por lo que invita a personas con distintos perfiles a postularse.

Las posiciones disponibles son:

Área de Distribución

  • Chofer B3
  • Chofer B4
  • Ayudante de distribución

Área de Bodega

  • Alistador(a)
  • Apilador(a)
  • Montacarguista
  • Auxiliar de bodega

Autoservicios

  • Cajero(a) operativo(a)
  • Ayudante operativo(a)
empleo Mayca
Acá le contamos cómo puede aplicar. (mayca/mayca)

Las aplicaciones están abiertas hasta el 5 de diciembre y pueden enviarse de tres formas:

  1. Correo electrónico: recursoshumanos@mayca.com
  2. WhatsApp: +506 6211-3810
  3. Sitio oficial: www.syscocareers.cr/mayca

Según la empresa, esta feria virtual permite agilizar el proceso y facilitar que los candidatos puedan postularse desde cualquier dispositivo y en pocos minutos.

Mayca recordó que los aspirantes deben enviar su currículum actualizado, indicar el puesto al que aplican y tener la documentación necesaria al día, especialmente para los puestos que requieren licencias B3 o B4.

La empresa cerrará la recepción de currículums el 5 de diciembre y, posteriormente, contactará a las personas preseleccionadas para continuar con el proceso.

Cinco consejos para mejorar el currículum:

  1. Ponga lo que sirve y quite lo demás: No llene el documento con cursos viejos o trabajos que no aportan nada al puesto que busca. La persona que lo lea quiere ver lo relevante en segundos.
  2. Use un formato limpio y fácil de leer: Nada de colores chillones ni diseños enredados. Su nombre arriba, contactos claros y secciones ordenadas. Si a alguien le cuesta leerlo, lo descarta.
  3. Describa lo que usted logró, no solo lo que hacía: En cada trabajo añada resultados concretos: metas cumplidas, mejoras que implementó o impactos medibles. Eso pesa más que una lista de funciones.
  4. Adapte su currículum al trabajo que quiere: No envíe el mismo documento para todo. Ajuste palabras clave, destaque experiencia específica y muestre que usted entiende lo que pide la empresa.
  5. Revíselo como si fuera un examen: Un error ortográfico o un número mal puesto lo deja mal parado. Léalo en voz alta, páselo por un corrector o pídale a alguien que lo revise antes de enviarlo.
