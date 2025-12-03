Mayca abre feria virtual de empleo: así puede aplicar a los puestos disponibles hasta el 5 de diciembre

Mayca Foodservice, empresa que forma parte de Sysco, anunció una feria virtual de empleo con múltiples vacantes en sus áreas de distribución, bodega y autoservicios. La compañía destacó que promueve la diversidad, equidad e inclusión, por lo que invita a personas con distintos perfiles a postularse.
Las posiciones disponibles son:
Área de Distribución
- Chofer B3
- Chofer B4
- Ayudante de distribución
Área de Bodega
- Alistador(a)
- Apilador(a)
- Montacarguista
- Auxiliar de bodega
Autoservicios
- Cajero(a) operativo(a)
- Ayudante operativo(a)
Las aplicaciones están abiertas hasta el 5 de diciembre y pueden enviarse de tres formas:
- Correo electrónico: recursoshumanos@mayca.com
- WhatsApp: +506 6211-3810
- Sitio oficial: www.syscocareers.cr/mayca
Según la empresa, esta feria virtual permite agilizar el proceso y facilitar que los candidatos puedan postularse desde cualquier dispositivo y en pocos minutos.
Mayca recordó que los aspirantes deben enviar su currículum actualizado, indicar el puesto al que aplican y tener la documentación necesaria al día, especialmente para los puestos que requieren licencias B3 o B4.
La empresa cerrará la recepción de currículums el 5 de diciembre y, posteriormente, contactará a las personas preseleccionadas para continuar con el proceso.
Cinco consejos para mejorar el currículum:
- Ponga lo que sirve y quite lo demás: No llene el documento con cursos viejos o trabajos que no aportan nada al puesto que busca. La persona que lo lea quiere ver lo relevante en segundos.
- Use un formato limpio y fácil de leer: Nada de colores chillones ni diseños enredados. Su nombre arriba, contactos claros y secciones ordenadas. Si a alguien le cuesta leerlo, lo descarta.
- Describa lo que usted logró, no solo lo que hacía: En cada trabajo añada resultados concretos: metas cumplidas, mejoras que implementó o impactos medibles. Eso pesa más que una lista de funciones.
- Adapte su currículum al trabajo que quiere: No envíe el mismo documento para todo. Ajuste palabras clave, destaque experiencia específica y muestre que usted entiende lo que pide la empresa.
- Revíselo como si fuera un examen: Un error ortográfico o un número mal puesto lo deja mal parado. Léalo en voz alta, páselo por un corrector o pídale a alguien que lo revise antes de enviarlo.