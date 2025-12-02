Reclutador revela qué es lo que más pesa para conseguir un trabajo temporal en diciembre

La temporada alta ya arrancó y miles están buscando un trabajo temporal para cerrar el año, pero no todos logran quedarse.

El reclutador Marlon Chaves aclara que lo que más pesa para que una empresa lo contrate en diciembre es la disponibilidad total del candidato, incluso por encima de la experiencia o los estudios, y explica qué es lo que más revisan antes de elegir a la persona.

Marlon Chaves explica qué revisan las empresas antes de contratar personal temporal.

-¿Cómo armar un currículum para trabajos temporales?

Este debe ser corto y directo. También depende del tipo de puesto y del perfil que el reclutador esté buscando. Debe incluir la experiencia de los últimos tres trabajos, los estudios y aclarar que la persona tiene disponibilidad para trabajar por temporada, porque ese es un punto muy importante.

-¿Qué debo revisar antes de firmar un contrato temporal?

Primero, el horario, luego el salario y la forma de pago, incluidas las horas extra. También debe revisar que el contrato indique fecha de inicio y de finalización. En caso de que exista una posible contratación posterior, esto debe quedar claro.

Es importante que el contrato cumpla con todas las garantías de ley: Caja, pólizas del INS y demás. Y, por supuesto, investigar la empresa: revisar su razón social, comentarios de personas que han trabajado ahí y cualquier información relevante.

-¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen los reclutadores en temporada alta?

Preguntan por debilidades y fortalezas, por qué desea trabajar solo por temporada, cuál es la aspiración salarial y si estaría abierto a quedarse si tiene buen rendimiento. También suelen preguntar por el lugar donde vive la persona, para saber qué tan lejos queda del trabajo y si la distancia es manejable.

-¿Qué tan importante es ajustar el currículum al puesto y evitar incluir estudios o trabajos que no tienen relación con el empleo temporal?

Lo mejor es no sobrecalificarlo. Por ejemplo, si la persona aplica a un puesto de tienda, pero tiene estudios muy avanzados en un área que no tiene relación, es mejor no irse tan arriba. El CV debe ir acorde al puesto. Tampoco debe incluir más de tres trabajos anteriores; si se ponen cinco o seis, el reclutador no le dará tanta importancia. El currículum ideal para un empleo temporal debe tener solo una página.

-¿Cuáles son los errores más comunes que se encuentran en los currículums temporales?

Que la persona no ponga el lugar donde vive, no detalle la experiencia ni el tiempo laborado, ni indique las funciones realizadas. Otro error común es no incluir referencias laborales o personales.

-¿Cómo puedo hacer para destacar entre los demás currículums?

Para que una hoja de vida destaque, tiene que estar bien hecha y bien presentada. Usar aplicaciones como Canva ayuda mucho para hacerla más atractiva. Un currículum con buena combinación de colores e información relevante resalta entre los demás.

-¿Cuáles son las habilidades que consideran más importantes los reclutadores?

Las más valoradas son: compañerismo, trabajo en equipo, empatía, puntualidad, dinamismo y creatividad.

-¿Cómo se puede saber si un candidato se adaptará rápido a un ritmo de trabajo intenso?

La entrevista es clave. Ahí se puede conocer un poco más a la persona. También se puede confirmar información revisando su comportamiento, su actitud e incluso aplicando alguna prueba durante el proceso.