Supermercado Total abre feria de empleo con más de 80 plazas en Heredia

La cadena realizará una feria laboral con más de 80 plazas disponibles, abierta a quienes asistan con su currículum del 3 al 6 de diciembre

Por Fabiola Montoya Salas

Si anda buscando trabajo, esta es su oportunidad. El nuevo supermercado Total, que abrirá frente a la plaza Bratsi en Heredia, anunció una feria de empleo con decenas de plazas disponibles en distintas áreas.

La actividad será del miércoles 3 al sábado 6 de diciembre, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y las personas interesadas deben presentarse de forma presencial con una copia de su currículum.

La feria se realizará exactamente donde antes estuvo el Banco Popular, al frente de plaza Bratsi.

El supermercado requiere personal para arrancar operaciones en diciembre y por eso abrió una amplia lista de puestos:

Puestos disponibles

  • Cajeros y cajeras: 15 plazas
  • Chofer B1: 6 plazas
  • Chofer B3: 3 plazas
  • Gondoleros: 30 plazas
  • Carniceros: 7 plazas
  • Bodegueros: 5 plazas
  • Personal de limpieza: 5 plazas
  • Seguridad: 5 plazas
  • Animadores: 2 plazas
  • Asistente de cantina: 1 plaza

Ellos señalaron que buscan gente responsable, puntual y con ganas de crecer dentro de la empresa, pues el local abrirá con un equipo grande y variado.

Quienes lleguen deben llevar su currículum impreso y presentarse directamente en el lugar indicado durante cualquiera de los días de la feria.

Consejos para aplicar a puestos de trabajo:

  • Verifique que su currículum esté actualizado: Antes de enviarlo, asegúrese de que tenga datos recientes, experiencia relevante y un formato limpio y fácil de leer.
  • Revise bien la oferta: Adapte su CV y carta de presentación a lo que la empresa realmente pide. Esto aumenta muchísimo sus posibilidades.
  • Use un correo profesional: Evite direcciones informales. Ese es el primer detalle que ve cualquier reclutador.
  • Confirme que adjuntó los documentos correctos: Antes de darle “enviar”. Muchos candidatos quedan fuera solo por no subir el archivo adecuado.
  • Dé seguimiento a su postulación: Ya sea por correo o por la plataforma donde aplicó. Esto demuestra interés y organización.
