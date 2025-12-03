Supermercado Total abre feria de empleo con más de 80 plazas en Heredia

Si anda buscando trabajo, esta es su oportunidad. El nuevo supermercado Total, que abrirá frente a la plaza Bratsi en Heredia, anunció una feria de empleo con decenas de plazas disponibles en distintas áreas.

Usted puede aplicar hasta el 6 de diciembre. Cortesía (cortesía )

La actividad será del miércoles 3 al sábado 6 de diciembre, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y las personas interesadas deben presentarse de forma presencial con una copia de su currículum.

La feria se realizará exactamente donde antes estuvo el Banco Popular, al frente de plaza Bratsi.

El supermercado requiere personal para arrancar operaciones en diciembre y por eso abrió una amplia lista de puestos:

Puestos disponibles

Cajeros y cajeras: 15 plazas

Chofer B1: 6 plazas

Chofer B3: 3 plazas

Gondoleros: 30 plazas

Carniceros: 7 plazas

Bodegueros: 5 plazas

Personal de limpieza: 5 plazas

Seguridad: 5 plazas

Animadores: 2 plazas

Asistente de cantina: 1 plaza

Ellos señalaron que buscan gente responsable, puntual y con ganas de crecer dentro de la empresa, pues el local abrirá con un equipo grande y variado.

Acá le podemos contar todos los puestos de empleo que tiene el súper. Captura (captura /empleo)

Quienes lleguen deben llevar su currículum impreso y presentarse directamente en el lugar indicado durante cualquiera de los días de la feria.

Consejos para aplicar a puestos de trabajo: