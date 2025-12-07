Ofertas de empleo

Zapatería Style abre feria de empleo para la temporada navideña

La empresa busca personal en varias zonas del país y ya está recibiendo currículums

Por Fabiola Montoya Salas

La empresa Zapatería Style anunció una feria de empleo para reforzar su personal durante la temporada navideña, con plazas disponibles en varias zonas del país.

puestos de empleo
La zapatería tiene variedad de puestos en varios puntos del país. (zapatería /zapatería)

Las oportunidades están abiertas para trabajar en San Carlos, Cartago, Liberia y Nicoya, donde la empresa busca personas responsables, con buena actitud y vocación de servicio al cliente.

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad
  • Excelente servicio al cliente
  • Disponibilidad de horarios
  • Presentar tres cartas de recomendación
  • Currículum actualizado en formato impreso o digital

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden enviar su currículum al correo: reclutamiento@zapateriastyle.com

En el asunto del correo deben indicar la sucursal en la que desean aplicar.

La empresa invitó a las personas interesadas a postularse cuanto antes, ya que se trata de vacantes temporales por la alta demanda de la temporada.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Investigue antes de ir: Averigüe qué empresas estarán presentes y qué perfiles buscan. Esto le permite llegar preparado y con un discurso adaptado.
  • Lleve su currículum actualizado: Tenga varias copias impresas y otra versión digital lista por si se la solicitan. Asegúrese de que esté bien redactado y sin errores.
  • Vístase de manera profesional: No tiene que ir de traje, pero sí presentarse con ropa limpia, ordenada y acorde al ambiente laboral que busca.
  • Prepare una presentación corta de usted mismo: Tenga clara su experiencia, sus habilidades y qué tipo de trabajo desea. Esto le ayudará a responder con seguridad.
  • Haga preguntas inteligentes: Consulte sobre funciones, horarios, requisitos y procesos de selección. Esto demuestra interés real y profesionalismo.
  • Sea puntual y ordenado: Llegue temprano, lleve una carpeta para guardar documentos y camine la feria con calma, sin saltarse stands.
