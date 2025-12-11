Masaca busca ayudantes de producción en Heredia

Si usted necesita trabajo, esta podría ser la oportunidad que estaba esperando, porque la empresa Masaca, en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, abrió plazas para ayudantes de producción.
Ellos piden a los interesados primaria completa y experiencia en cualquier trabajo operativo como construcción, inyección, troquelado, soldadura, mantenimiento o labores similares. Si usted ya ha tenido experiencia en este tipo de bretes, tiene una ventaja.
LEA MÁS: Tico que vive en Irlanda contó el platal que ganó en solo un día de trabajo
El trabajo es para apoyar las diferentes áreas de producción, por lo que buscan gente que sea responsable, que sepa seguir instrucciones y que tenga ganas de aprender.
La empresa aclaró que necesita personas acostumbradas a trabajos físicos y a ambientes de planta.
LEA MÁS: ¿Quiere una plaza en una institución del Estado? Pues acá le contamos cuál ministerio está dando trabajo
Quienes quieran aplicar pueden enviar el currículum por WhatsApp al 8983-3422 o llamar al 2244-4044 a las extensiones 123 o 128.
También pueden enviar el CV al correo reclutamiento@masaca.cr, colocando en el asunto el nombre del puesto.
Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja siempre encuentra oportunidades, ferias de trabajo y consejos laborales que le pueden ayudar a conseguir su próximo puesto.
Consejos para aplicar a una oportunidad laboral:
- Asegúrese de que su currículum esté actualizado: Incluya solo lo relevante para el puesto y mantenga la información ordenada y fácil de leer.
- Prepare una breve presentación profesional: Tenga lista una explicación clara de quién es usted, qué experiencia tiene y por qué sería útil para la empresa.
- Revise bien los requisitos antes de aplicar: Si cumple con la mayoría, aplique; si no, busque cómo prepararse mejor para futuras oportunidades.
- Responda rápido y con formalidad cuando lo contacten: La puntualidad y el respeto dicen más de usted que cualquier palabra en su CV.
- Investigue sobre la empresa antes de una entrevista: Esto le ayudará a responder con seguridad y a mostrar interés real por el puesto.