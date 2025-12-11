Masaca busca ayudantes de producción en Heredia

Si usted necesita trabajo, esta podría ser la oportunidad que estaba esperando, porque la empresa Masaca, en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, abrió plazas para ayudantes de producción.

Masaca tiene varios puestos de empleo. Captura (Captura /captura)

Ellos piden a los interesados primaria completa y experiencia en cualquier trabajo operativo como construcción, inyección, troquelado, soldadura, mantenimiento o labores similares. Si usted ya ha tenido experiencia en este tipo de bretes, tiene una ventaja.

El trabajo es para apoyar las diferentes áreas de producción, por lo que buscan gente que sea responsable, que sepa seguir instrucciones y que tenga ganas de aprender.

La empresa aclaró que necesita personas acostumbradas a trabajos físicos y a ambientes de planta.

Quienes quieran aplicar pueden enviar el currículum por WhatsApp al 8983-3422 o llamar al 2244-4044 a las extensiones 123 o 128.

También pueden enviar el CV al correo reclutamiento@masaca.cr, colocando en el asunto el nombre del puesto.

Acá le contamos los puestos disponibles. Cortesía. (Cortesía /Cortesía)

Consejos para aplicar a una oportunidad laboral: