KFC abre vacantes en Santa Ana: así puede aplicar y aprovechar los beneficios

Aquí le contamos cómo aplicar. (empleo /empleo)

Si usted anda en busca de trabajo en Santa Ana, esta puede ser una buena oportunidad, la cadena de comida rápida KFC está reclutando personal y el anuncio fue difundido por el Gobierno Local de Santa Ana, por lo que las plazas estarían dirigidas a esa zona.

La empresa invita a quienes quieran formar parte de su equipo, a enviar el currículum al correo rjimenez@kfccr.com o bien escanear el código QR que aparece en la publicación oficial para completar el proceso.

Acá le contamos los puestos de empleo de KFC. (KFC/Cortesía)

Entre los requisitos que solicita la compañía están: ser mayor de 18 años, contar con primaria completa o superior y tener disposición para aprender y crecer dentro de la organización.

Además, KFC destaca varios beneficios para quienes resulten contratados. Ofrecen horarios flexibles, salario competitivo, descuentos en comidas, un excelente ambiente de trabajo, oportunidad de crecimiento y participación en la asociación solidarista.

Si usted cumple con los requisitos y le interesa trabajar en un restaurante de comida rápida con posibilidades de desarrollo, puede enviar su hoja de vida cuanto antes y quedar a la espera de que el departamento de Recursos Humanos lo contacte.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Lleve su currículum bien ordenado: Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer.

Preséntese bien vestido y aseado: La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca.

Sea puntual y organizado: Llegue con tiempo para evitar carreras de último momento. Revise antes el lugar, la hora y tenga listos sus documentos.

