Ofertas de empleo

KFC abre vacantes en Santa Ana: así puede aplicar y aprovechar los beneficios

El anuncio fue compartido por el Gobierno Local de Santa Ana y está dirigido a personas mayores de 18 años con primaria completa

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
empleo
Aquí le contamos cómo aplicar. (empleo /empleo)

Si usted anda en busca de trabajo en Santa Ana, esta puede ser una buena oportunidad, la cadena de comida rápida KFC está reclutando personal y el anuncio fue difundido por el Gobierno Local de Santa Ana, por lo que las plazas estarían dirigidas a esa zona.

LEA MÁS: Hotel Hyatt Centric San José Escazú abre plazas y usted podría ser parte del equipo

La empresa invita a quienes quieran formar parte de su equipo, a enviar el currículum al correo rjimenez@kfccr.com o bien escanear el código QR que aparece en la publicación oficial para completar el proceso.

KFC finaliza el 2025 con 67 restaurantes operativos en el país y una inversión que supera los $9 millones.
Acá le contamos los puestos de empleo de KFC. (KFC/Cortesía)

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Municipalidad de San Rafael de Heredia abre base de datos para recibir currículums

Entre los requisitos que solicita la compañía están: ser mayor de 18 años, contar con primaria completa o superior y tener disposición para aprender y crecer dentro de la organización.

Además, KFC destaca varios beneficios para quienes resulten contratados. Ofrecen horarios flexibles, salario competitivo, descuentos en comidas, un excelente ambiente de trabajo, oportunidad de crecimiento y participación en la asociación solidarista.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Popeyes abre 200 puestos en Costa Rica y ya está recibiendo currículums

Si usted cumple con los requisitos y le interesa trabajar en un restaurante de comida rápida con posibilidades de desarrollo, puede enviar su hoja de vida cuanto antes y quedar a la espera de que el departamento de Recursos Humanos lo contacte.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Lleve su currículum bien ordenado: Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer.
  • Preséntese bien vestido y aseado: La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca.
  • Sea puntual y organizado: Llegue con tiempo para evitar carreras de último momento. Revise antes el lugar, la hora y tenga listos sus documentos.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y consejos laborales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleokfcrestaurante de KFC
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.