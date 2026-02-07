Hotel Hyatt Centric San José Escazú abre plazas y usted podría ser parte del equipo

Hyatt Centric San José Escazú abrió varias plazas en diferentes áreas operativas. (HYATT/HYATT)

Si usted anda en busca de trabajo o quiere cambiar de ambiente laboral, esta puede ser una oportunidad que le interese.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo en Heredia? NOVEX hará feria de empleo por apertura de nueva ferretería

El hotel Hyatt Centric San José Escazú anunció que está reclutando personal para reforzar su equipo en varias áreas operativas y de servicio.

LEA MÁS: Feria de empleo ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad

Entre los puestos disponibles están: salonero, barista, bartender, host, supervisor de Alimentos y Bebidas (F&B), recepcionista, valet parking, gestor de Protección de Pérdidas y housekeeping attendant.

La reconocida cadena internacional busca personas con actitud de servicio, compromiso y ganas de formar parte de un hotel enfocado en ofrecer experiencias de alto nivel a sus huéspedes.

Acá le contamos cómo aplicar. (empleo /cortesía)

Si usted cumple con el perfil o tiene experiencia en hotelería, servicio al cliente, alimentos y bebidas o seguridad, puede enviar su hoja de vida al correo: reclutamientosanjose.cr@hyatt.com.

Recuerde adjuntar su currículum actualizado y revisar bien que incluya sus datos de contacto, experiencia laboral y formación académica.

Estas oportunidades pueden representar una puerta de entrada a una marca internacional con presencia en distintos países, lo que también abre posibilidades de crecimiento profesional.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Lleve su currículum bien ordenado: Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer.

Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer. Preséntese bien vestido y aseado: La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca.

La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca. Sea puntual y organizado: Llegue con tiempo para evitar carreras de último momento. Revise antes el lugar, la hora y tenga listos sus documentos.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y consejos laborales.