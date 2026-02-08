Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Municipalidad de San Rafael de Heredia abre base de datos para recibir currículums

El municipio invita a enviar su hoja de vida para puestos operativos, administrativos, técnicos y profesionales

Por Fabiola Montoya Salas
captura
Acá le contamos cómo aplicar. (municipalidad de san rafael /empleo)

Si usted está en busca de una oportunidad laboral, esta información le interesa. La Municipalidad de San Rafael de Heredia anunció que está recibiendo currículums vitae para conformar su base de datos de candidatos en diferentes áreas.

El llamado es para puestos operativos, administrativos, técnicos y profesionales, por lo que puede aplicar según su perfil y experiencia.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado al correo electrónico rec_hum@munisrh.go.cr. También existe la opción de entregarlo en formato físico directamente en la Unidad de Gestión de Desarrollo Humano del municipio.

La recepción presencial se realiza de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Esta convocatoria no especifica vacantes concretas, sino que busca integrar una base de datos para futuros procesos de contratación, por lo que mantener su información actualizada puede marcar la diferencia cuando surja una oportunidad.

Si usted cumple con los requisitos de alguno de los perfiles y desea formar parte de los procesos municipales, esta puede ser su puerta de entrada.

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:

  • Adapte su currículum al puesto: No envíe el mismo documento a todo lado. Lea bien el perfil que buscan y ajuste su experiencia para que responda directamente a lo que la empresa necesita.
  • Investigue la institución antes de aplicar: Sepa a qué se dedica, cuáles son sus valores y qué tipo de proyectos desarrolla. Eso le dará ventaja si lo llaman a entrevista y le permitirá hablar con propiedad.
  • Sea claro y directo en su experiencia: No rellene el currículum con información innecesaria. Destaque logros concretos, resultados y funciones específicas que usted haya desempeñado.
  • Cuide la presentación y la ortografía: Un error ortográfico puede jugarle en contra. Revise varias veces su documento antes de enviarlo y asegúrese de que tenga un formato ordenado y profesional.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

