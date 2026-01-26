Municipalidad de Santa Bárbara abre recepción de currículos para suplencias en distintos puestos

Acá le contamos de los puestos de empleo. (IA /IA)

Si usted está buscando una oportunidad laboral en el sector público, ponga atención. La Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia anunció que está recibiendo currículos para conformar su base de datos de personas interesadas en realizar suplencias.

La convocatoria está dirigida a perfiles administrativos, operativos, profesionales y técnicos, con el objetivo de cubrir incapacidades, licencias, vacaciones u otras ausencias temporales dentro de la institución.



Esto significa que, aunque no se trata de plazas fijas inmediatas, usted podría ser llamado cuando surja la necesidad de sustituir a algún funcionario.

Los currículos se recibirán de manera presencial en la recepción de la municipalidad, de lunes a viernes, en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Si desea postularse, debe llevar su currículum vitae actualizado, copia de la cédula de identidad y los atestados que respalden su experiencia y estudios.

Quedar en esta base de datos puede abrirle la puerta a futuras oportunidades dentro del gobierno local.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Consejos para ir a una feria de empleo:

Lleve su currículum bien ordenado: Aunque muchas empresas reciben información digital, es importante que usted lleve varias copias de su currículum, claras, actualizadas y fáciles de leer.

Preséntese bien vestido y aseado: La primera impresión cuenta mucho. No hace falta ir de traje, pero sí con ropa limpia, ordenada y acorde al tipo de trabajo que busca.

Sea puntual y organizado: Llegue con tiempo para evitar carreras de último momento. Revise antes el lugar, la hora y tenga listos sus documentos.

