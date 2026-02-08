¿Busca trabajo? Popeyes abre 200 puestos en Costa Rica y ya está recibiendo currículums

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de Popeyes. (Cortesía de Popeyes /Cortesía de Popeyes)

Si usted está buscando una oportunidad laboral, esta puede ser la señal que estaba esperando. Popeyes anunció la apertura de 200 puestos de trabajo en Costa Rica y ya está recibiendo hojas de vida.

La información fue compartida por medio de su cuenta oficial, donde publicaron el mensaje: “Esto no es solo pollo... es oportunidad”, invitando a las personas a formar parte de su equipo y de sus marcas asociadas.

De acuerdo con el anuncio, quienes estén interesados deben enviar su currículum al correo electrónico reclutamiento@aegroupcr.com.

Aunque no se detallaron los puestos específicos, la empresa dejó claro que se trata de una amplia convocatoria a nivel nacional, por lo que puede ser una opción tanto si usted tiene experiencia en restaurantes como si busca iniciar en el sector.

Si quiere aplicar, lo recomendable es enviar su hoja de vida actualizada y con sus datos de contacto correctos para facilitar el proceso de reclutamiento.

Popeyes tiene 200 vacantes. (popeyes /popeyes)

Consejos para aplicar a un puesto: