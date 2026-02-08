Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Popeyes abre 200 puestos en Costa Rica y ya está recibiendo currículums

La reconocida cadena de restaurantes anunció por medio de su cuenta oficial que tiene 200 vacantes disponibles en el país

Por Fabiola Montoya Salas
Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de Popeyes. (Cortesía de Popeyes /Cortesía de Popeyes)

Si usted está buscando una oportunidad laboral, esta puede ser la señal que estaba esperando. Popeyes anunció la apertura de 200 puestos de trabajo en Costa Rica y ya está recibiendo hojas de vida.

La información fue compartida por medio de su cuenta oficial, donde publicaron el mensaje: “Esto no es solo pollo... es oportunidad”, invitando a las personas a formar parte de su equipo y de sus marcas asociadas.

De acuerdo con el anuncio, quienes estén interesados deben enviar su currículum al correo electrónico reclutamiento@aegroupcr.com.

Aunque no se detallaron los puestos específicos, la empresa dejó claro que se trata de una amplia convocatoria a nivel nacional, por lo que puede ser una opción tanto si usted tiene experiencia en restaurantes como si busca iniciar en el sector.

Si quiere aplicar, lo recomendable es enviar su hoja de vida actualizada y con sus datos de contacto correctos para facilitar el proceso de reclutamiento.

empleo
Popeyes tiene 200 vacantes. (popeyes /popeyes)

Consejos para aplicar a un puesto:

  • Complete todos los datos con cuidado: Cuando aplique en línea, no deje espacios en blanco ni escriba información a medias. Revise que su correo, teléfono y experiencia estén correctos, porque cualquier error puede dejarlo fuera.
  • Adjunte un currículum actualizado y en buen formato: Use un archivo en PDF, con nombre profesional (por ejemplo: Nombre_Apellido_CV). Evite fotos informales o documentos desordenados.
  • Adapte su perfil a la vacante: No copie y pegue lo mismo en todas las postulaciones. Ajuste su experiencia y habilidades según lo que pide el puesto.
  • Revise antes de enviar: Lea todo una vez más para corregir faltas de ortografía o datos incorrectos. En línea no hay segunda impresión.
  • Esté pendiente de su correo y llamadas: Después de aplicar, revise constantemente su bandeja de entrada (también el spam) y conteste números desconocidos. Muchas oportunidades se pierden por no responder a tiempo.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

